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執行長陳立武指18A製程進展良好 英特爾將優先強化AI硬體

2025/3/28 05:50（3/28 07:14 更新）
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英特爾27日發布年度報告，新任執行長陳立武表示將打造更強大的晶圓代工和產品業務。圖為國科會「台灣科學及科技中心」於史丹佛大學開幕，陳立武出席與談，攝於2023年6月2日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月28日
英特爾27日發布年度報告，新任執行長陳立武表示將打造更強大的晶圓代工和產品業務。圖為國科會「台灣科學及科技中心」於史丹佛大學開幕，陳立武出席與談，攝於2023年6月2日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月28日
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（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）英特爾今天發布年度報告，執行長陳立武表示將打造更強大的晶圓代工和產品業務，最先進製程18A目前進展良好；英特爾將強化雲端AI資料中心市場地位，巴隆周刊分析，這意味在AI硬體領域與輝達展開競爭。

晶片大廠英特爾（Intel）新任執行長陳立武今天在致股東信中揭示領導願景，表示「空談的時代已經過去」，必須把言語化作行動，實現承諾。

陳立武表示帶著務實的態度，以及對英特爾的深厚信念上任，儘管英特爾有一些明顯的挑戰需要克服，但同時也存在著重大機會，能夠加速轉型並提升整體表現。

他強調將持續推動轉型，並承諾打造更強大的產品業務和晶圓代工業務。

在晶圓代工服務方面，陳立武表示上任第一件事就是了解最先進製程18A的進展，目前進展狀況良好，預計今年稍晚，亞利桑那州的新晶圓廠將啟動18A的高量產製造。

陳立武並強調英特爾在美國的重要性，指出英特爾在滿足美國與全球對先進半導體製造日益增長的需求方面，扮演著至關重要的角色；儘管有些企業現在才回到美國或首次在美國投資，英特爾從未離開，持續擴大營運規模。

在產品業務方面，陳立武表示，英特爾透過Core Ultra系統，在AI個人電腦等關鍵領域持續擴大領導地位。今年下半年，英特爾將推出基於18A打造的主力產品、下一代處理器Panther Lake，進一步鞏固市場地位，並在2026年推出Nova Lake。

此外，陳立武也指出，第一款採用18A製程的伺服器產品Clearwater Forest，預計於2026年上半年問世。

陳立武並指出將強化英特爾在雲端AI資料中心市場的地位；有鑑於客戶對更低成本、更高效能運算的顯著需求，英特爾必須開發具競爭力的機架級系統解決方案（rack-scale system solutions），「這將會是我和團隊的關鍵優先事項。」

道瓊旗下的「巴隆周刊」（Barron's）分析指出，陳立武對AI伺服器和資料中心的願景傳遞出一個訊息，就是英特爾將在AI硬體領域與輝達（NVIDIA）競爭。

「巴隆周刊」補充說，目前輝達在AI資料中心硬體市場處於主導地位。英特爾瞄準的是串聯72個Blackwell GPU和36個Grace中央處理器（CPU）的GB200 NVL72系統。

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陳立武說，回顧英特爾2024年的表現，確實未達到股東們的期望，造成這樣結果的原因有很多，但沒有任何藉口，承諾帶領團隊繼續強化英特爾的競爭地位。

英特爾今天收盤微幅上漲0.85%。（編輯：楊昭彥）1140328

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