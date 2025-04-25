陳立武近日曾晤魏哲家 談英特爾台積電合作領域

（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國最大晶片製造商英特爾（Intel）執行長陳立武今天在與分析師舉行電話會議時表示，他最近與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，討論這兩家公司可以如何合作。

路透社報導，英特爾公布季度財報後，

陳立武

陳立武 出生：

馬來西亞

馬來西亞 學歷：

舊金山大學企業管理碩士

麻省理工學院核子工程碩士

新加坡南洋理工大學物理系學士 經歷：

華登國際創辦人

益華電腦前執行長

2016年獲張忠謀博士模範領袖獎

2025年3月出任英特爾執行長 看更多 關閉

（Lip-Bu Tan）在電話會議上表示：「我們明確地將台積電視為我們的夥伴，他們一直都是非常棒的夥伴。（台積電創辦人暨首任董事長）張忠謀與魏哲家是我的老朋友。我們最近也見面，試圖找出我們可以合作的領域，這樣我們就能創造雙贏局面。」