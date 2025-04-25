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陳立武近日曾晤魏哲家 談英特爾台積電合作領域

2025/4/25 07:47（4/25 07:58 更新）
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英特爾執行長陳立武。（圖取自Intel網頁newsroom.intel.com）
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（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國最大晶片製造商英特爾（Intel）執行長陳立武今天在與分析師舉行電話會議時表示，他最近與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，討論這兩家公司可以如何合作。

路透社報導，英特爾公布季度財報後，陳立武

陳立武

  • 出生：
    馬來西亞
  • 學歷：
    舊金山大學企業管理碩士
    麻省理工學院核子工程碩士
    新加坡南洋理工大學物理系學士
  • 經歷：
    華登國際創辦人
    益華電腦前執行長
    2016年獲張忠謀博士模範領袖獎
    2025年3月出任英特爾執行長
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（Lip-Bu Tan）在電話會議上表示：「我們明確地將台積電視為我們的夥伴，他們一直都是非常棒的夥伴。（台積電創辦人暨首任董事長）張忠謀與魏哲家是我的老朋友。我們最近也見面，試圖找出我們可以合作的領域，這樣我們就能創造雙贏局面。」

本週，台積電舉行年度技術會議時，魏哲家人在矽谷。兩名看到魏哲家的路透社記者說，陳立武也出席了這場會議。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140425

#魏哲家
#台積電
#英特爾
#陳立武
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