陳立武近日曾晤魏哲家 談英特爾台積電合作領域
2025/4/25 07:47（4/25 07:58 更新）
（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國最大晶片製造商英特爾（Intel）執行長陳立武今天在與分析師舉行電話會議時表示，他最近與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，討論這兩家公司可以如何合作。
路透社報導，英特爾公布季度財報後，陳立武
（Lip-Bu Tan）在電話會議上表示：「我們明確地將台積電視為我們的夥伴，他們一直都是非常棒的夥伴。（台積電創辦人暨首任董事長）張忠謀與魏哲家是我的老朋友。我們最近也見面，試圖找出我們可以合作的領域，這樣我們就能創造雙贏局面。」
陳立武
- 出生：
馬來西亞
- 學歷：
舊金山大學企業管理碩士
麻省理工學院核子工程碩士
新加坡南洋理工大學物理系學士
- 經歷：
華登國際創辦人
益華電腦前執行長
2016年獲張忠謀博士模範領袖獎
2025年3月出任英特爾執行長
看更多
關閉
本週，台積電舉行年度技術會議時，魏哲家人在矽谷。兩名看到魏哲家的路透社記者說，陳立武也出席了這場會議。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140425
- 陳立武近日曾晤魏哲家 談英特爾台積電合作領域2025/04/25 07:47
- 2025/04/24 18:25
- 2025/04/24 17:57
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP技術創新