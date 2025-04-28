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台積電漲10元 台股早盤漲逾百點站回2萬點

2025/4/28 09:20（4/28 09:29 更新）
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台股28日早盤開高站回2萬點大關，台積電最多上漲10元至898元。（中央社檔案照片）
台股28日早盤開高站回2萬點大關，台積電最多上漲10元至898元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）美國總統川普對於關稅戰態度放軟，上週五美股續強，連續第4個交易日收紅，激勵台股今天早盤開高，隨後漲逾百點，站回2萬點大關之上，最高來到20040點附近。

至9時5分，加權指數上漲152.55點，至20025.28點。代表中小型股票的櫃買指數今天也開高。

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3大權值股同步上揚，台積電早盤最多上漲10元至898元，鴻海上漲3元至142元，聯發科上漲10元至1390元，但隨後翻黑。

永豐投顧分析，川普政府釋出和緩態度，預料關稅壓力可能已到頂，未來朝和解方向，短線對多方有利；不過永豐投顧也提醒，川普政府習慣左右搖擺，投資人不可孤注一擲。（編輯：林家嫻）1140428

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