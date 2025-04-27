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因應美關稅三大方案擬加碼 政院：滾動研議經費

2025/4/27 17:39（4/28 09:29 更新）
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圖為基隆港西岸貨櫃碼頭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北27日電）投資台灣三大方案規劃延長，近期因應美國關稅政策，政府研議投提高融資優惠利率等2項優惠。政院人士說，三大方案延長案財源先由國發基金與中小企業發展基金支應，後續加碼經費將視廠商需求與國發會滾動式研議財源。

投資台灣三大方案去年底截止，經濟部規劃延長至2027年，聚焦五大信賴產業及擴大全球台商適用，近期因應美國關稅政策，相關部會研議提高融資優惠利率、調整中階技術人力核配比例等2項優惠；此外，產業園區租金優惠擬擴大，加大力道協助業者回台生產，以強化本土供應鏈。

相關官員表示，因應川普關稅，政府已規劃加碼委辦手續費，吸引廠商來台生產投資，其中委辦手續費為企業最迫切需要項目，加碼委辦手續費所需的經費初估約新台幣60億元，但目前國發基金並無意願支應，因此尚待跨部會通盤討論。

政院人士指出，為持續鼓勵投資，正辦理三大方案延長案，將調整資格要件擴大適用全球台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備人工智慧（AI）運用元素，藉以建構強韌供應鏈體系。

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財源方面，政院人士說，三大方案延長案沒有包含在行政院公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」辦法中，但政府為持續鼓勵廠商在台投資，仍持續規劃三大方案延長，財源先由國發基金與中小企業發展基金支應，後續加碼經費將視廠商需求與國發會滾動式研議經費財源。

政院人士說，因加碼經費及部分補助措施，還須與相關部會研議調整方向，確認後將儘快對外公布，以利企業申請。針對委辦手續費的優惠方案版本，經濟部正與相關部會研議補助措施，尚未定案。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140427

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