產創三讀強化對外審查 經部：台積電先進技術必留台灣

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（中央社記者劉千綾台北27日電）產創第22條近期三讀，加強對外投資審查，同時增訂罰則，違者最高可罰新台幣1000萬元。台積電近日宣布加碼投資美國，經濟部表示，依規一定金額以上、投資特定地區或國家、特定產業或技術，都要事先申請，且無論修法前後，台積電最先進製程一定會留在台灣。

為避免關鍵技術外流，產創第22條等條文18日三讀通過，規定投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等情形者須事前申請，加強對外投資審查，同時增訂罰則，若業者未經核准實行投資，且屆期未改正者最高可處新台幣1000萬元罰鍰。根據規定，產創第22條等條文的施行日期，由行政院定之。經濟部表示，子法完備後，才會報請行政院訂定上路時間。

台積電近日宣布加碼投資美國，將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。外界關注產創第22條三讀後，台積電海外投資案申請程序是否加嚴，以及是否須符合「N-1」相關規定，也就是赴海外的製程技術須落後在台灣製程技術一個世代。

經濟部說明，依產創新規定，一定金額以上、投資特定地區或國家、特定產業或技術，都要事先申請。

相關官員說明，不管產創第22條修法前後，經濟部都會依照影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等6項情形，審查海外投資申請案；簡言之，最先進製程一定會留在台灣，對企業而言，也不會把不穩定的製程移到海外。

經濟部表示，依照規定，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述6項情形之一，經濟部將不予核准。

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此外，以往違反投資規定並無罰則，經濟部說明，三讀條文也增訂第67條之3，明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰等規定；屆期未改正、停止或撤回投資者，得按次處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

為加強事後管理，經濟部表示，公司實行國外投資後，若違反第22條第3項，包括影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，及未依第22條之4條予以改正的相關規定者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。（編輯：楊凱翔）1140427