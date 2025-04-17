台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資

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（中央社記者張建中新竹17日電）台積電計劃在美國亞利桑那州建置6座晶圓廠，計畫完成後，將占2奈米以下總產能的30%。董事長暨總裁魏哲家表示，未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論，否認與英特爾合資傳言。

台積電下午舉行線上法人說明會，法人高度關注台積電在美國投資布局及對毛利率的影響。台積電財務長黃仁昭說，隨著美國亞利桑那州廠的影響開始逐步顯現，第2季毛利率將落在57%至59%，以中間值計將較第1季下滑0.8個百分點。

黃仁昭表示，未來日本熊本廠和亞利桑那州廠進一步擴展，海外廠的不利影響將更加顯著，預期未來5年初期海外廠將影響毛利率約2至3個百分點，後期影響將擴大到3至4個百分點。

黃仁昭說，將利用亞利桑那州廠不斷擴大規模，以改進成本結構，並繼續與客戶和供應商緊密合作管控相關影響，預期長期毛利率可達53%以上。

此外，魏哲家表示，擴大亞利桑那州投資是因應超微（AMD）、蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）等客戶AI強勁需求，亞利桑那州第2座晶圓廠進度提前至少2季，第3座晶圓廠將採用2奈米和A16製程，因受限於缺工及需要取得一些許可，尚無確切時間表。

魏哲家說，亞利桑那州將建置6座晶圓廠，第4座晶圓廠將採用2奈米和A16製程，第5和第6座晶圓廠將採用更先進技術，在建設完成後，台積電2奈米及更先進製程將有約30%的產能來自亞利桑那州廠。

對於市場盛傳台積電將與英特爾合資企業，負責英特爾晶圓廠營運，魏哲家表示，未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論，否認與英特爾合資傳言。

至於美國廠是否調漲價格，黃仁昭說，地區分散對於客戶具有價值，台積電已與客戶開始討論會反映這方面的價值，情況還不錯。

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魏哲家表示，日本廠進展好，第1座廠已於2024年底量產，第2座廠營造工程將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施就緒情況。歐洲正按計畫於德國德勒斯登興建1座廠。

同時，台積電持續擴大台灣投資，未來數年將建置11座晶圓廠以及4座先進封裝廠。（編輯：林淑媛）1140417