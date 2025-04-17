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台積電第2季營收看增13% 全年成長24%至26%不變

2025/4/17 14:51（4/17 15:06 更新）
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台積電17日舉行線上法說會，預期第2季在3奈米和5奈米強勁需求驅動下，季營收可望達284億至292億美元。（中央社檔案照片）
台積電17日舉行線上法說會，預期第2季在3奈米和5奈米強勁需求驅動下，季營收可望達284億至292億美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹17日電）台積電預期，第2季在3奈米和5奈米強勁需求驅動下，季營收可望達284億至292億美元，以中間值計，將季增13%。台積電全年美元營收成長目標維持不變，將成長24%至26%。

台積電下午舉行線上法人說明會，財務長黃仁昭表示，第2季營收將約284億至292億美元，以中間值計將季增13%。因海外廠量產影響，第2季毛利率將約57%至59%，以中間值計將較第1季下滑0.8個百分點。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，3奈米和5奈米製程需求強勁，是驅動第2季營運成長主要動能。2025年在人工智慧需求強勁驅動下，包含晶圓製造、封裝、測試和光罩製作等晶圓代工產值可望成長10%。

魏哲家說，近期關稅政策潛在存在不確定性的風險，不過目前沒有看到客戶有任何變化，因此預期台積電2025年美元營收仍將成長24%至26%，表現將持續優於晶圓代工業水準，將持續密切關注終端市場需求潛在影響。

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魏哲家表示，AI需求強勁，2025年AI訓練和推論用的AI繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM）控制器等AI加速器營收可望倍增。

至於CoWoS需求，魏哲家說，台積電積極擴產以滿足客戶需求，2025年CoWoS產能將倍增，並將全產能生產，2026年供需仍將維持健康狀態。（編輯：張良知）1140417

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