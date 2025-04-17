台積電法說第1季獲利創同期新高 每股純益13.94元
2025/4/17 13:51（4/17 14:08 更新）
（中央社記者張建中新竹17日電）台積電公布第1季毛利率58.8%，表現符合預期，歸屬母公司淨利新台幣3615.6億元，創下歷年同期新高，每股純益13.94元。
台積電統計，第1季3奈米製程營收比重約22%，5奈米製程比重36%，7奈米製程比重15%；包含3奈米、5奈米和7奈米的先進製程比重達73%。
台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。台積電第1季營收255.3億美元，表現符合預期，約新台幣8392.5億元，季減3.4%，年增41.6%，並創下歷年同期新高。
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受地震及海外晶圓廠量產影響，台積電第1季毛利率58.8%，表現符合預期，較2024年第4季下滑0.2個百分點，歸屬母公司淨利3615.6億元，季減3.5%，年增60.3%，每股純益13.94元。
台積電指出，第1季高效能運算平台業績季增7%，車用電子平台成長14%，消費性電子平台成長8%，智慧手機平台季減22%，物聯網平台減少9%。（編輯：張均懋）1140417
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