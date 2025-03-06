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魏哲家：要在台灣蓋11個產線 產能不夠請總統幫忙多找地

2025/3/6 19:15（3/6 19:48 更新）
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台積電宣布擴大赴美投資引關注，董事長魏哲家（圖）6日表示，台積電到每個地方建產線都是為了客戶需求，一直以來沒違背過，到日本是為了日本客戶需求，4年前到美國建生產線也是為了客戶，現在加大投資，是因為美國客戶需求量非常大。中央社記者徐肇昌攝 114年3月6日
台積電宣布擴大赴美投資引關注，董事長魏哲家（圖）6日表示，台積電到每個地方建產線都是為了客戶需求，一直以來沒違背過，到日本是為了日本客戶需求，4年前到美國建生產線也是為了客戶，現在加大投資，是因為美國客戶需求量非常大。中央社記者徐肇昌攝 114年3月6日
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（中央社記者張建中台北6日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，台積電今年在台灣要蓋11個生產線，但台灣生產線要繼續蓋還是不夠，昨天他還請總統賴清德幫忙多找土地，讓台積電可以趕快多蓋生產線，「只要是做AI的客戶都全部來找台積電，都要我們承諾很大數字，所有的產能不夠，就是這麼簡單，不夠，就是那兩個字。」

賴總統魏哲家記者會

在台積電3日於白宮與美國總統川普共同宣布擴大投資美國1000億美元後，總統賴清德今天偕風塵僕僕回台灣的魏哲家在總統府舉行記者會，說明台積電擴大赴美國投資的想法。

魏哲家說，因為美國客戶需求量非常大，當然還有其他考量，如成本、當地人才、水電，都盡量跟當地政府合作，跟當地大學合作培育更多人才。

魏哲家表示，一樣的道理，台積電在台灣也是這樣做，跟大學合作，他也感謝台灣政府在每個地方都幫忙台積電，讓台積電在水、電、土地、人才方面沒有後顧之憂。

（中央社製表）
（中央社製表）

對於外界憂心是否會因資金排擠影響台積電在台灣的投資，魏哲家說，台積電今年在台灣就要蓋11個生產線，「美國擴大投資1000億美元，不會影響台灣的生產線，要繼續蓋，還是不夠。」

魏哲家透露，他昨天還請總統幫忙多找土地，讓台積電可以趕快多蓋生產線，「因為所有的產能不夠，就是這麼簡單，不夠，就是那兩個字。」

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魏哲家說，只要是做AI的客戶都全部來找台積電，都要台積電承諾很大數字，台積電沒有辦法，因為土地還有一些問題，幸好賴總統答應幫忙，往後幾年台積電會有10幾個生產線，繼續投資。

魏哲家表示，加上美國新增的1000億美元，如果照台積電的預計還是不夠，當然還是要看對手怎麼做，何況2個很好對手都已經是客戶。（編輯：林淑媛）1140306

影片來源：中央社
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