台積電擴大赴美投資 賴總統：沒有來自美國壓力

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北6日電）總統賴清德今天偕同台積電董事長魏哲家召開記者會時表示，政府在台積電赴美投資過程中，沒有接受到來自美國的壓力；政府會極力協助台積電在台灣取得所需要建廠的土地，也會提供足夠的水、電、人力與人才等各種資源。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。

賴總統下午偕同魏哲家在總統府召開記者會時指出，全世界要迎向下一階段的繁榮昌盛的舞台上，台積電扮演關鍵角色，令人感動。許多人看了魏哲家與川普的記者會後都說，這是台灣的驕傲，這是台積電的成就，也是台灣共同驕傲。

（中央社製表）

影片來源：總統府

媒體詢及，總統府事前是否掌握台積電的美國布局，以及賴總統拜會台積電創辦人張忠謀等人時，是否獲得建議。

賴總統說，非常感謝魏哲家在過去這段期間與政府保持密切溝通，同時也讓政府充分掌握台積電對美的投資計畫。每一次台積電的布局，除了壯大台積電、讓台積電更有競爭力以外，也讓台灣的協力廠商與企業得以有機會進入國際，與國際進行更多合作交流，也讓台灣經濟得到更進一步發展。

賴總統表示，魏哲家已說明，這次台積電投資是應客戶要求，即便未來新的3個廠建立、台灣11個廠如序完成，也一樣沒有辦法滿足客戶需求。

媒體關切，台積電擴大投資，台灣能否換取美方任何實質承諾，特別是民眾關心的軍事安全保證，以及是否有來自美方的壓力。

賴總統說，最了解台積電、最關心台積電發展應該還是台積電本身，魏哲家已說明，台積電的布局對未來發展是有其必要。此外，「政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力、並沒有」。

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賴總統表示，基於台灣的安全，川普上任後馬上就舉行四方會談，不久前與日本首相石破茂的領袖高峰會也公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫方式改變台海現狀，這些類似的主張也在川普內閣各相關首長在國會或在社會上不斷提出。

此外，總統也說，政府一定會極力協助台積電在台灣取得所需要建廠的土地，也會提供足夠的水、電、人力與人才等各種資源。（編輯：謝佳珍）1140306