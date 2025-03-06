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總統談台積電：台灣產業實力能自信東拓布局美洲市場

2025/3/6 18:08
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北6日電）總統賴清德今天與台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會，總統致詞表示，從台積電布局與台灣產業發展來看，台灣是從「西進、南向」進一步「北合」，現已足夠讓台灣自信跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新產業布局，一起立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統下午偕同台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會，總統致詞時表示，台積電4年前在美國亞歷桑那州投資，就已創下外國對美國直接綠地（greenfield）投資最大案；因此，魏哲家跟美國總統川普日前共同宣布，台積電將繼續擴大投資，引起全球矚目。

總統表示，來自台灣的台積電董事長魏哲家，在美國白宮與全世界面前宣布這項投資，為下一個世代人工智慧（AI）和其他前瞻應用作出貢獻，也因為台積電的積極投入，未來人類的科技生活將可獲得實現，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。

賴總統說，他在收看魏哲家和川普的記者會時，一方面不自覺想起1921年蔣渭水講的兩句話，「樂為世界人」、「台灣名譽馨」，這兩句話充分傳達出百年前的世代，希望「走進世界，得到世界肯定」的夢想。

總統表示，百年後的今天，台灣雖然站在威權第一線，但台灣人民勇敢堅強、團結合作，今天的台灣，已經是國際社會人人稱羨的民主國家；而在全世界，集結所有最尖端的科技，要迎向下一個階段的繁榮昌盛的舞台上，也看到來自台灣的台積電扮演關鍵角色，令人感動。

賴總統指出，台積電讓台灣成為世界的台灣，一圓百年前世代的夢想，也無怪乎許多人看了魏哲家與川普的記者會後，都表達這是台灣的驕傲，這當然是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲。

總統說，半導體產業在台灣的發展，50年來是經由產官學研各界共同努力的成果，要感謝台積電創辦人張忠謀、前董事長劉德音以及現任董事長魏哲家的傑出領導，還有台積電員工的努力打拚，以及感謝歷任總統的鼎力協助，還有台灣社會、台灣人民的大力支持。

總統指出，大家共同造就了護國群山，也看到每一次台積電的布局，台積電都更因此而壯大、更有競爭力，同時也提供台灣企業進行國際合作，成就台灣更大實力。

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賴總統說，若從台積電全球布局來看、或是從台灣產業發展路程來看，台灣產業是從「西進」、接續「南向」、進一步北邊合作「北合」，幾十年所累積的實力，已足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局的時候；一起發揮「立足台灣，布局全球，行銷全世界」，讓台灣的國家實力能夠更進一步地發展壯大。

總統最後說，他要感謝魏哲家在這段時間，跟政府保持密切聯繫，也說明了台積電赴美的投資計劃，並向台灣民眾說明投資美國過程。（編輯：林克倫、謝佳珍）1140306

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