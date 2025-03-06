台積電擴大對美投資 賴總統：成就台灣更大實力

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北6日電）台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德今天偕同台積電董事長魏哲家召開記者會時表示，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。每次台積電的布局都會更因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。

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台積電宣布赴美擴大投資，各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢。

賴總統下午偕同魏哲家在總統府召開記者會時指出，全世界要迎向下一階段的繁榮昌盛的舞台上，台積電扮演關鍵角色，令人感動。許多人看了魏哲家與川普的記者會後都說，這是台灣的驕傲，這是台積電的成就，也是台灣共同驕傲。（編輯：林克倫）1140306