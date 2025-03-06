美光延攬劉德音任董事 盼助擴大AI業務

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（中央社記者張建中新竹6日電）美光（Micron）今天宣布任命前台積電董事長劉德音擔任董事，協助美光擴大業務規模，應對人工智慧（AI）帶來不斷增長的機會，包括資料中心到邊緣運算。

美光發布新聞稿，總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示， 劉德音 劉德音小檔案 生日：1954年

經歷：

台積電董事長

世界半導體理事高峰會（WSC）全球主席

台灣半導體產業協會（TSIA）第十二屆理事長

台積電董事長 世界半導體理事高峰會（WSC）全球主席 台灣半導體產業協會（TSIA）第十二屆理事長 學歷：

美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士

美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士

國立臺灣大學電機工程學系學士 看更多 關閉 是富有遠見的領導者，擁有深厚的專業技術知識和商業敏銳度，曾領導全球最先進半導體廠，且擁有大規模晶圓廠營運經驗。

梅羅特拉說，劉德音過去數十年的經驗，將有助於美光擴大業務規模，應對AI帶來自資料中心到邊緣運算不斷增長的商機。

劉德音目前是多策略投資基金J&M Copper Beech Ventures董事長。他並在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）創辦智庫「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP），邀集學術界、產業界及非營利機構專家，共同討論技術、經濟及政策問題，為政策制定者和立法者提供專業且獨立的學術建議。

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劉德音1993年加入台積電，擔任工程副處長，建立台積電首座8吋晶圓廠，之後還為台積電創建第1座12吋晶圓廠。2018年6月台積電創辦人張忠謀退休後，劉德音接任台積電董事長，2024年6月卸任董事長職務並退休。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，隨著高頻寬記憶體（HBM）快速發展，美光延攬劉德音擔任董事，應希望能夠進一步深化與台積電的合作，期能在HBM4追趕對手SK海力士（Hynix）。（編輯：林家嫻）1140306