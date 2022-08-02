台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看

（中央社台北1日綜合外電報導）台積電董事長劉德音接受CNN專訪，在論及北京可能武力犯台時表示這將是各方皆輸。他還說無論別人與中國關係如何，台灣就是台灣，希望國際不要只因台灣鄰近中國就另眼相待。

美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）正進行亞洲出訪，中途可能訪台讓國際相當關注，也牽動兩岸敏感神經。台積電董事長劉德音接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）視訊訪問，難得談及政治議題。

札卡利亞：如果中國武力犯台，台灣及台灣經濟將受到何種影響？

劉德音：當然，戰爭沒有贏家，所有人都是輸家。台灣人已在台灣建立自己的民主體制，選擇自己想要的生活方式。雖然半導體產業對台灣整體經濟十分重要，但若真發生戰爭，我們最該擔心者或許不是晶片，因為這樣侵略將使基於規則的世界秩序崩壞，地緣政治也會徹底改觀。

札卡利亞：你是否擔心台灣如今在中國半導體供應鏈扮演不可或缺的核心角色？這會對台灣造成危險，還是有某種程度的戰略嚇阻？大家有時會說台積電是台灣的護國神山，但你同樣也能看到，北京一再強調他們得完全控制這個最有價值的資產。

劉德音：沒有國家能以武力控制台積電，一旦採取軍事行動或入侵，將會使台積電工廠無法運作。要知道台積電是一個精細複雜的製造工廠，從原料、化學物質、設備零件、工程軟體到檢測，都必須與歐洲、日本和美國等國家即時聯繫，台積電是靠著許多人的努力才能運作，因此就算靠武力控制，也無法正常運作。

至於我們與中國的生意，中國目前占台積電業務的10%，但我們只和消費者做生意，不跟軍方實體往來。我們認為消費市場很重要，如果中國消費者需要我們，跟他們做生意不是壞事。

札卡利亞：延續剛才的說法，為什麼中國需要台積電不是壞事？

劉德音：台積電若停止運作，將為中國帶來巨大的經濟損失，因為他們最先進的零組件供應將會突然消失，所以在採取任何行動之前，我想他們必定會三思。

我想，我們應該從烏克蘭戰爭中汲取教訓。大家會把烏克蘭戰爭與台海戰爭做聯想，但兩者非常不同。想想俄烏戰爭帶來的各種負面影響，無論西方世界、俄羅斯還是烏克蘭，都是輸家。我認為各方都應從中記取教訓，我們也應該透過這樣的教訓來看台灣，想想我們應該要如何避免戰爭？如何確保世界經濟的引擎可以持續運轉？讓我們進行公平競爭，這是我想表達的。

札卡利亞：就你看來，你會怎麼解釋台灣經濟奇蹟？過去50年，台灣成功達到每年5%的經濟成長。世上少有國家能夠做到，你怎麼看？

劉德音：在外人眼中，這是個奇蹟。但對認真工作的台灣人來說，這只不過是我們努力奮鬥的過程。老實說，我認為相較於其他國家，尤其亞洲，社會平和是台灣的一大特點。

從1949年到今天，70年多來台灣一直是和平的地方。在此期間，台灣從威權主義社會轉型成民主國家，變成一個民主社會。如果你從整個世界的角度來看這點，這般和平的社會轉型相當不可思議，我們非常幸運。

如果真要說奇蹟，我想台灣的確還有一點相當與眾不同，那就是我們的教育制度。在我小時候，只有10%的人上大學，如今則有80%的年輕人擁有大學文憑。我們政府設立許多大專院校，所以這建立了一個相對高品質的社會環境，以面對未來可能的種種挑戰，這是我覺得非常特別的一點。

札卡利亞：為什麼其他人很難做出你們製造的晶片？我現在想的是你們的7奈米，美國有非常多輝煌的大公司，像是英特爾（Intel），而中國則砸了數百億資金開設晶圓廠，但都沒有辦法做出你們這種晶片。

劉德音：嗯，可以啊，只是晚幾年而已（笑聲）。

札卡利亞：但就業界而言這就差很多啊。

劉德音：沒錯，這是唯一的關鍵。我想我們是把半導體技術視為一門科學，但同時也是一門生意，而不是組裝零件而已，當然這一切都得歸功於與我們合作的夥伴們。我們的工程師甚至因為疫情利用擴增實境（AR）與遠在荷蘭以及加州的工程師合作，我們就是這樣密切合作，共同推進最先進的半導體技術。我只能說這麼多，沒辦法向你透露更多了。

札卡利亞：看來你不會告訴我獨家秘方。最後一個問題，在技術與經濟層面上，你怎麼看待未來？你的願景是什麼？

劉德音：我希望我們不會因為鄰近中國而被差別對待。無論你們與中國關係如何，台灣就是台灣。大家得把台灣視為個體、一個充滿活力與衝勁的社會。我們希望能為世界帶來創新，持續不斷地精進未來，希望外界不會因為我們與鄰居有些紛爭而感到害怕。這不值得。

札卡利亞：在我看來，你是在說，不要被中國所說的嚇到了，中國永遠不可能接管台灣經濟，因為台灣經濟建立在全球合作、信任和開放，中國若侵台，會發現自己什麼都得不到？

劉德音：是的，沒錯，我的確是這麼認為。戰爭只會為彼此帶來災難，對任何一方都是如此。我們為最壞的情況做準備，但也要抱持最大的希望。

札卡利亞：你剛提到烏克蘭戰爭時覺得是各方皆輸，所以你期望的是共贏。

劉德音：至少不要是輸。假如真的開戰，就會變成那樣。在和平的情況下，半導體產業如何發展就只跟我們各自的競爭策略有關，我想全球商界沒人想要看到戰爭，所以我們又為什麼要跳進（俄烏戰爭之外的）另一個陷阱呢？

札卡利亞：感謝你寶貴的時間。

劉德音：很高興能參與訪談。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110802