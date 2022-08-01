劉德音：中國若武力相向 控制台積電也難運作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台積電董事長劉德音接受CNN訪問表示，中國若犯台，基於規則的世界秩序將崩壞，地緣政治也會徹底改變。（圖取自CNN網頁cnn.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）台積電董事長劉德音接受CNN訪問，被問到中國侵略對台經濟衝擊、台積電若被中國拿下，是否可能威脅全球晶片供應等。劉德音認為中國若這麼做，將使世界秩序崩壞。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正進行亞洲行，公開行程包括新加坡、馬來西亞、日本及南韓，雖然沒有包括台灣，但對於裴洛西是否中途訪台，國際仍相當關注，也牽動兩岸敏感神經。台積電董事長劉德音接受美國有線電視新聞網（CNN）視訊訪問，難得談及政治議題。

CNN主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）提到，裴洛西率團訪問亞洲，會否訪台引發各界高度關注，北京一再提出強硬警告，加劇台海緊張局勢。札卡利亞問劉德音，中國若犯台，對台灣和台灣經濟將造成何種影響。

劉德音表示，戰爭沒有贏家，只有輸家。台灣人民建立民主體制，選擇自己想要的生活方式，「屆時該擔心的或許不是晶片，因為中國若犯台，基於規則的世界秩序將崩壞，地緣政治也會徹底改變」。

札卡利亞又問，被外界譽為台灣經濟「護國神山」的台積電若被中國拿下，有無可能威脅全球晶片供應。劉德音說，沒有人能以武力控制台積電，因為台積電的運作倚重歐洲、日本、美國等世界各地的供應鏈，中國若以武力奪取，台積電生產將停擺，他們也拿不到高階晶片，只會導致中國經濟混亂。

劉德音認為，中國需要台積電晶片不見得是壞事，因為兩岸關係和俄烏關係不一樣，「我們可以從烏克蘭戰爭汲取教訓，思考我們如何才能避免戰爭，確保世界經濟引擎能持續運轉，公平競爭，因為戰爭沒有贏家，對西方世界、俄羅斯和烏克蘭來說都是如此」。

札卡利亞追問「在我看來，你是在說，不要被中國所說的嚇到了，中國永遠不可能接管台灣經濟，因為台灣經濟建立在全球合作、信任和開放，中國若侵台，會發現自己什麼都沒得到？」

劉德音連點3次頭說：「是的，沒有錯，我的確是這麼認為。我們為最壞的情況做準備，但也要抱持最大的希望。」

札卡利亞再問劉德音是否期望共贏，劉德音說「至少不要是輸」。他表示假如發生戰爭，當然會是沒有贏家的局面，在和平的情況下才能有良好的競爭，他相信全球商界都不想看到戰爭，「為何要跳進（俄烏之外）另一個陷阱？」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110801