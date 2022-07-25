聯發科與英特爾合作 台積電：業務往來不受影響

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英特爾與聯發科25日宣布建立策略合作夥伴關係。台積電強調，與聯發科的業務往來不會受到影響。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者張建中新竹25日電）英特爾（Intel）與聯發科今天宣布建立策略合作夥伴關係。台積電強調，與聯發科的業務往來並不會受到影響。

英特爾與聯發科共同宣布建立策略合作夥伴關係，聯發科將使用英特爾晶圓代工服務，消息一出震撼市場，外界也開始猜測聯發科與台積電合作關係是否生變。

聯發科表示，繼與英特爾在5G data card的合作後，著眼於快速成長的全球智慧裝置，進一步與英特爾展開Intel 16成熟製程晶圓製造上的合作。

聯發科指出，向來採取多元供應商策略，與英特爾的合作將有助於提升聯發科成熟製程的產能供給。而在高階製程上則持續與台積電維持緊密夥伴關係，沒有改變。

聯發科表示，近期在各類產品線的全球市場拓展上取得不錯成績，未來將持續服務全球客戶在智慧裝置上的需求，進一步拓展市場。

台積電對英特爾與聯發科的聲明沒有評論。台積電強調，聯發科是台積電的長期客戶，並且在先進製程上有緊密的夥伴關係，不會因此影響雙方的業務往來。（編輯：潘羿菁）1110725