半導體戰略合作 印媒：台積電聯電將赴印度考察

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（中央社新德里24日綜合外電報導）印度媒體指出，台灣將派出半導體代表團前往當地推動關鍵領域合作，包括根據印度的大規模電子製造激勵計畫下進行可能的合作。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述消息人士指出，台灣派代表團是印方去年兩度訪台及多次開相應討論會議的後續，雙方討論合作製造電子產品、通訊設備、醫療保健系統與車用等所需晶片。

其中一名知情人士說：「代表團預計會有台灣頂尖半導體製造商的代表，包含台積電、聯電在內。」代表團訪印的確切日期尚待敲定，但可望在幾週內成行。

另一消息人士透露，這次訪問將有助台灣半導體製造商更了解印度政府的半導體戰略，台方將能獲得印度設廠可能廠址和其他當地條件的第一手資料。印度去年12月頒布的激勵計畫打算為整個供應鏈挹注約100億美元，面向含電子元件、次組件和成品，吸引半導體製造商和顯示器製造商前往投資。

印度和台灣稍早已就洽簽自貿協議以利在印度設立半導體製造中心舉行談判。雙方去年成立4個小組，聚焦打造半導體中心、培養業內所需高級專業人才、雙邊投資協定和自由貿易協議。

知情人士還說，印度方面已確認供設廠的可能地點，現地面積充裕，製程所需等級用水、優質電力等一應具全。印度還將為依據半導體戰略所設的相關投資項目提供最高可達50%的財政補助。

印度一名熟悉事態發展的不具名官員表示，印方正考慮加強與台灣的經貿往來，實現互惠互利。

印度和台灣於1995年互設代表處，2012年台灣又在印度清奈（Chennai）設立第2個台北經濟文化中心。台灣是印度第16大貿易夥伴，雙邊年貿易額約70億美元。印度向台灣出口輕油、鉻鐵、鋅、鋁和生鐵等金屬原料，台灣則向印度出口化工原料、鋼材、半導體、機器零組件、太陽能電池、數位相機等。（譯者：陳亦偉）1110725