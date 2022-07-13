晶片供需大逆轉 短缺變過剩美光大呼措手不及

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全球5月下旬到6月的3週之間部分領域晶片庫存過剩。路透社報導，背後主因是高通膨、中國實施防疫封鎖措施，加上烏克蘭戰爭抑制消費者支出，尤其是PC和智慧型手機領域。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社加州奧克蘭13日綜合外電報導）全球COVID-19疫情引發的供應鏈危機，使個人電腦、智慧型手機和汽車製造商無法獲得他們製造產品所需的電腦晶片，但5月下旬到6月的3週之間部分領域晶片則庫存過剩。

路透社報導，背後主因是高通膨、中國實施防疫封鎖措施，加上烏克蘭戰爭抑制消費者支出，尤其是PC和智慧型手機領域。

晶片短缺問題在某些領域變成供過於求，令華爾街感到意外。美國記憶體晶片製造商美光科技公司（Micron Technology Inc.）6月底表示將減產，商務長沙丹納（Sumit Sadana）承認，市場狀況逆轉讓美光措手不及。

美國晶片財報季將於本月稍晚開始，半導體研究公司TechInsights的晶片經濟學家赫奇森（Dan Hutcheson）警告，美光公布悲觀的財測後，還會有更多壞消息傳出。他說：「美光用他們的誠實做了鋪墊。」

對產業低迷的擔憂重創晶片股，2022年迄今費城半導體指數下跌35%，遠遠超過標準普爾500指數19%的跌幅。

囤積讓情況變得更糟。

就像在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖之前，許多焦慮不安的消費者在超市搶購衛生紙一樣，製造商在疫情期間囤積大量的電腦晶片。

在此之前，「即時生產」（Just in time）是財務保守型企業的常態，這些公司盡量在接近生產時間才訂購零件，以免庫存過剩、減少倉庫容量和削減前期支出。

疫情期間，這種做法出現改變，被一些人戲稱是「以防萬一」（just in case）的囤積策略。

專家認為，晶片業供需大幅逆轉，對各個領域的影響不均衡。

貝雅公司（Baird）的半導體高級分析師吉拉（Tristan Gerra）表示，消費電子製造商的大型晶片供應商，尤其是低階智慧型手機，將受到經濟衰退最嚴重打擊。

吉拉說，隨著價格繼續下跌，近期加密貨幣市場崩盤，繪圖晶片設計巨頭輝達公司（Nvidia Corp）可能會「提心吊膽」。該公司的繪圖晶片用於遊戲和加密貨幣挖礦。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師布萊森（Matt Bryson）表示，受供過於求影響最小的是蘋果公司（Apple Inc.）的供應商，例如全球最大晶圓代工廠台積電。蘋果設備使用的高端晶片量需求量仍然很大。

吉拉表示，為汽車和數據中心供應晶片的製造商情況也蓬勃發展，相關需求有增無減。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1110713