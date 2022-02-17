台灣半導體產值去年首破4兆元 今年估續增17.7%
2022/2/17 10:12（2/17 10:21 更新）
台灣半導體產業去年總產值首度突破新台幣4兆元關卡，達4.08兆元，成長26.7%。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
（中央社記者張建中新竹17日電）台灣半導體產業去年總產值首度突破新台幣4兆元關卡，達4.08兆元，成長26.7%。工研院產科國際所預期，今年產值可望進一步達4.8兆元，將再成長17.7%。
半導體產業景氣暢旺，晶圓代工產能供不應求，包括晶圓代工與晶片報價全面調漲，全球半導體業去年產值突破5000億美元關卡，達5559億美元，年增26.2%。
據工研院產科國際所統計，台灣半導體業去年產值首度突破新台幣4兆元，達4.08兆元，成長26.7%。其中，IC設計業表現最佳，產值突破1兆元大關，達1.21兆元，大增42.4%。
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IC製造業去年產值2.22兆元，增加22.4%；IC封裝業產值4354億元，增加15.3%；IC測試業產值2030億元，增加18.4%。
展望今年，在5G及商用型筆記型電腦等市場需求依然強勁，今年全球半導體產值可望持續成長8.8%。工研院產科國際所預期，今年台灣IC設計、製造、封裝及測試業產值可望持續同步成長，整體半導體總產值將進一步達4.8兆元，成長達17.7%。（編輯：潘羿菁）1110217
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