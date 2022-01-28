華府智庫兵推 台灣半導體停產恐引爆美中衝突

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華府智庫兵推，模擬情境是一旦台灣3家半導體代工廠突然停工，恐使全球經濟陷入停滯，並引發美中兩強軍事衝突。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）華盛頓智庫「新美國安全中心」進行兵棋推演，模擬情境是一旦台灣3家半導體代工廠突然停工，恐使全球經濟陷入停滯，並引發美中兩強軍事衝突。

這場兵推從台灣3家半導體代工廠突然故障開始，令人懷疑是北京發動網路攻擊，從而引發中美之間的國際危機，這可能使全球經濟陷入停滯，並引發軍事衝突。這3家工廠生產的電腦晶片用於智慧型手機、汽車和軍事裝備等產品。

根據「紐約時報」，華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）進行的這場兵推研究報告，說明了全世界對台灣電腦晶片的依賴程度，以及這種依賴如何將美國和中國捲入各種衝突。

這份報告出爐之際，美國國會正致力強化增加國內半導體生產的法案。報告當中的一個關鍵建議就是電腦晶片全球供應鏈應該多元化。

美國總統拜登（Joe Biden）上週敦促國會通過那些法案，並承諾將致力讓半導體晶片重返美國本土生產。

拜登說：「儘管我們在晶片設計和研究方面處於領先地位，但今天我們只生產10%的電腦晶片，現在也還沒有能力製造最先進晶片。但今日75%的生產是在東亞，90%最先進晶片是台灣製造。中國正竭盡所能掌控全球市場，這樣就能試圖在競爭中超越我們並擁有很多應用，包括軍事應用。」

報告指出，即使美國國會批准投資提升國內半導體產能，要趕上台灣技術還需要好幾年，美國對台灣高端微晶片的依賴程度，已超越以往數十年美國對中東石油的依賴。

該兵推預測，中國可能會使用經濟脅迫、網路行動和混合戰術來試圖奪取或損害台灣的半導體產業，面對中國可能威脅微晶片供應的戰術，美國必須更有能力識別和反制。

協助設計並領導這次推演的瓦瑟（Becca Wasser）表示，許多針對中國的兵推大都聚焦於傳統軍事威脅，忽視中國可以對台灣施壓的諸多方式。

反制那些施壓點會有困難，特別是美國和台灣在最佳戰略上存在分歧時，例如美國可能會想把半導體工程師帶往美國保護，但台灣會拒絕讓人才流失。

瓦瑟說：「在這場推演中，不管美國想要獨自做什麼，結果都是失敗的。我們在現實層面，看到很多這樣的例子。」

因此報告說，多邊因應和全球致力打造電腦晶片供應鏈韌性，是最可能的最佳戰略。

研究報告共同作者之一、美國中央情報局（CIA）前分析師拉瑟（Martijn Rasser）說，國際社會說服台灣防禦戰略必須國際化，至關重要。他說：「長期策略必須將晶片生產能力分散到台灣以外地區，換取這座島嶼的安全保障受到強化。」

拜登政府已明確表示，在烏克蘭問題上，美國將對俄羅斯的入侵行為祭出經濟懲罰，但不會派遣軍隊與基輔當局並肩作戰。

而長期以來，美國對台政策是致力加強台灣防衛能力；至於華盛頓是否會對圍繞該島發生的衝突進行干預，則保持戰略模糊。

然而台灣及其半導體對美國經濟的重要性遠超過烏克蘭，意味美國更難在涉及台灣的衝突中置身事外。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）學者卜大年（Dan Blumenthal）表示：「台灣在高端晶片和低端晶片的製造能力，幾乎不可能複製，它就是世界的製造中心。」

雖然美國和歐洲正努力提高其國內半導體的設計和生產，但沒有能力大規模生產台積電生產的最先進設計。

其他專家則表示，美國將會被捲入一場微晶片戰爭的說法誇大其詞。

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曾在美國國防部長辦公室擔任中國議題資深顧問的戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）學者林碧瑩（Bonny Lin）表示，中國將根據其主權受到的威脅以及預期的國際累積壓力，決定對台灣採取何種強制措施。

林碧瑩說：「中國不會將他們的台灣政策，或任何對台灣動武的決定建立在晶片上。中國考慮的是入侵台灣的代價，包括重大政治和軍事代價。因而我認為晶片不會成為對台灣動用軍事力量的前3大因素之一。」（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110128