投資台灣方案拚9千億 經部瞄準3產業打造國產供應鏈

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）投資台灣三大方案創造新台幣上兆元投資額，經濟部長王美花表示，今年不僅要力拚新台幣9000億元投資動能，也鎖定3大產業扶植，包括半導體、電動車與5G，打造國產化供應鏈並協助廠商海外布局。

經濟部中午舉辦年終記者會，王美花在會中說明去年施政成果，以及今年施政重點，並接受媒體聯訪。

王美花在會中表示，台灣去年不畏疫情以及百年大旱，達成三個第一，分別是史上出口成績最好、11年來經濟成長最好及首次國民所得突破3萬美元，顯見成果豐碩，雖然僑外資因台灣實施嚴格防疫措施而減少，但目前已掌握幾個重要外商投資，將在今年陸續實現。

王美花進一步指出，去年投資台灣三大方案吸引逾1.6兆台廠投資，超出原定目標的1.5兆，代表廠商投資熱絡，笑說「以後不會再有這麼大的投資額」，今年拍板再延3年，預期將再帶動9000億元投資，資格則增列減碳排，目前有非常多的案子，等新規則確定後就要送件。

另外，後疫情時代帶來全球供應鏈重組，凸顯台灣產業在全球發揮關鍵角色，又以半導體更為顯著，王美花指出，半導體在台灣產量愈來愈大，帶動相關材料與設備需求，目前朝2面向進行，首先，吸引國際大廠在台投資，其次為扶植國內企業升級，同時，加速半導體相關材料與設備落地。

王美花說，政府會持續推動半導體學院，培育人才，壯大台灣半導體生態系，目前已有業者與5家大學合作。

不僅是半導體重點發展，經濟部看好新能源市場與雲端運算等趨勢，將電動車與5G列入重點扶持。

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她指出，將持續推動自主5G產業鏈，特別是在開放式架構下，協助台灣設備軟體廠商打入國際市場，目前政府也做出一些成果，像是補助開發國內第一顆5G晶片、延長5G投資抵減至113年、打造全國最大5G AIoT試驗場域及助台廠取得國際認證。

電動車方面，王美花說，將協助台灣車廠成立產業聯盟、輔導產業切入國際供應鏈，並結合法人讓廠商研發的新產品有地方可驗證，更重要的是與國外合作，經濟部會協助廠商往前走。（編輯：潘羿菁）1110125