詩人鄭愁予美國逝世20年前遷籍金門 陳福海表不捨

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（中央社記者洪學廣金門15日電）詩人鄭愁予美國時間13日凌晨因心臟衰竭在美逝世，享壽91歲。鄭愁予為金門縣政顧問，20年前也將戶籍遷至金門族人戶內，縣長陳福海獲悉深表不捨交代文化局向家屬致意。

鄭愁予是民族英雄鄭成功的十一世裔孫，民國94年他決定「情歸浯江，落籍金門」，將戶籍遷入金門縣族人鄭峰生戶內，他同時也是金門縣縣政顧問；但6月13日凌晨4時因心臟衰竭逝世於美國，享壽91歲，消息傳回金門各界均表不捨。陳福海聞訊深表不捨，已交代縣府文化局向家屬致意，並提供必要協助。

金門縣政府指出，鄭成功曾據金門、廈門以抗清，受封國姓爺，後來鄭氏歸降，族人全被內遷；本名鄭文韜的鄭愁予，民國22年出生在山東濟南，後隨軍職父親遷來台灣。57年鄭愁予取得獎學金前往美國深造，進入名作家聶華苓所主持的愛荷華大學「國際寫作班」研究，陸續獲得多個學位，並先後任教美國愛荷華大學及耶魯大學東亞語文學系、香港大學等校，教授中國現代文學。

客居美國37年的鄭愁予大師，一直到94年才返回台灣，擔任國立東華大學第6任駐校作家，後來在金門大學首任校長李金振熱忱邀請下，回到金門擔任金門大學講座教授多年，李金振卸任後他於105年起受邀為東海大學駐校詩人，106年更榮聘為東海大學終身榮譽講座教授，長駐東海校內。

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不過，5年前鄭愁予妻子余梅芳在美國過世後，鄭愁予因年歲已大，且因老伴過世受剌激有失智傾向，家屬表示其身體狀況不適合長途搭機，此後即長居美國不曾再返台，外界都少聽聞其消息。

鄭愁予是國際級詩人，文學泰斗，他的作品在華人世界廣獲好評，其作品「錯誤」編入高中國文課本，後來香港、新加坡、馬來西亞、中國等地區也曾選鄭愁予作品入華文教材。（編輯：陳仁華）1140615