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追思詩人李魁賢 李遠代頒贈總統褒揚令

2025/4/6 17:59（4/6 18:31 更新）
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文化部長李遠（右）6日出席詩人李魁賢追思會，並代表頒贈總統褒揚令，表彰其對台灣詩壇的影響與貢獻，由李魁賢兒子李斯棐（左）代表受贈。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月6日
文化部長李遠（右）6日出席詩人李魁賢追思會，並代表頒贈總統褒揚令，表彰其對台灣詩壇的影響與貢獻，由李魁賢兒子李斯棐（左）代表受贈。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月6日
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（中央社記者王寶兒台北6日電）知名詩人李魁賢1月15日辭世，享壽87歲，追思紀念會今天舉行，文化部長李遠代表總統頒贈褒揚令。李遠說，李魁賢為台灣打造一條通往世界的詩路，熱情與奉獻將永存於台灣這片土地。

李魁賢兒子李斯棐今天代表父親受贈總統褒揚令。李斯棐說，回顧父親一生熱愛藝文創作，也熱愛台灣這塊土地，憑藉著水牛的精神，承繼先人留下文化的種子不斷耕耘，希望文化能夠在台灣遍地開花。

李魁賢1937年出生於太平町（今台北市大同區涼州街），1953年就讀淡水初中時在「野風」雜誌第54期，發表第1首詩作「櫻花」，1956年加入紀弦主導的「現代派」，1963年出版首部詩集「靈骨塔及其他」。

李魁賢早期詩作帶有濃厚的抒情意味，後期增強批判性、諷刺性。詩作充滿對土地、人類與世界的深情，兼具本土性與世界觀，詩集「黃昏時刻」為國際詩壇所悉，2002年起3度被印度國際詩人協會提名為諾貝爾文學獎候選人。其以本土立場所寫的詩評也廣為人知，主張「詩人是天生的在野代言人」。

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長年間，李魁賢獲頒獎項包含國家文藝獎、行政院文化獎、巫永福評論獎、吳三連獎、賴和文學獎、義大利藝術大學文學獎傑出獎、美國愛因斯坦國際學術基金會和平銅牌獎等。詩作被翻譯為日本、韓國、加拿大等多國語言。2016年創辦「淡水福爾摩莎國際詩歌節」，持續推動至今將邁入第10年。

李遠今天透過新聞稿表示，李魁賢畢生從事新詩創作與翻譯，以詩這個世界共通的語言，為台灣打造一條通往世界的詩路，其推動台灣文學不懈的熱情與奉獻，將永存於台灣這片土地上。（編輯：陳清芳）1140406

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