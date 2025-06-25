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澎湖在地美食巧克力黑糖糕 獲國際風味絕佳獎章

2025/6/25 20:35
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（中央社澎湖縣25日電）澎湖黑妞食品推出「愛戀滋味2.0巧克力黑糖糕」，今年以絕佳風味榮獲iTQi（國際風味暨品質評鑑所）風味絕佳獎章，讓澎湖在地美食登上全球殿堂。

澎湖黑妞食品董事長鄭龍蛟，年輕時是商船船員，長年航行世界各地，見識世界無數文化與飲食風貌，但卻始終忘不了家鄉澎湖黑糖糕味道，因而在80年代，結束航海生涯後，返鄉用雙手與心意，讓澎湖味道不再只是回憶，創立黑妞食品，專門製作澎湖傳統黑糖糕，推廣行銷，讓黑糖糕成澎湖觀光伴手禮。

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鄭龍蛟所推黑糖糕，歷經多年研發，去年以創新口味與製程，推出全新升級黑妞2.0黑糖糕，其中最具代表性的「愛戀滋味2.0巧克力黑糖糕」，今年以絕佳風味榮獲iTQi（國際風味暨品質評鑑所）風味絕佳獎章，象徵澎湖在地美食登上全球殿堂。

澎湖縣政府參議洪棟霖今天在得獎感恩會中，將風味絕佳獎章轉交給鄭龍蛟，並特別展示獲獎的「愛戀滋味2.0巧克力黑糖糕」與獎章，讓黑妞黑糖糕成為澎湖食品界之光。（編輯：陳仁華）1140625

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