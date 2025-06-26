各地多雲到晴高溫炎熱 午後留意局部大雷雨

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（中央社台北26日電）中央氣象署今天表示，各地多為晴到多雲，午後南部及中部以北山區易有大雨出現，伴隨雷擊及強陣風。氣溫方面，各地高溫炎熱，大台北、中南部近山區及花蓮局部可能有攝氏36度以上高溫。

氣象署網站發布訊息指出，今天天氣與昨天類似，環境吹偏南到東南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，南部地區及中部以北山區易有大雨出現，伴隨雷擊及強陣風，且西半部雨勢可能會持續較晚。

氣溫方面，氣象署表示，各地高溫炎熱，白天普遍可以來到32至35度，尤其大台北、中南部近山區及花蓮局部易有36度以上高溫出現，且近中午前後紫外線偏強，達到過量甚至危險等級，外出做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約25至27度。

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至於離島方面，澎湖為晴時多雲28至32度，金門為晴時多雲27至32度，馬祖為多雲27至31度。

氣象署表示，今日清晨馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；海南島東南側的熱帶性低氣壓，即將接近陸地減弱，且距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有影響。（編輯：謝雅竹）1140626