中國稱台灣光復是抗戰成果 陸委會：中共完全沒貢獻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北25日電）今年是抗戰勝利80週年，中國大陸國台辦宣稱台灣光復是抗戰勝利的重要成果，證明台灣是中國領土不可分割的一部分。陸委會今天回應，中共在抗戰上完全沒有貢獻，是歷史事實。

中國9月3日上午將舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，國台辦發言人朱鳳蓮上午在例行記者會中說，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是「包含台灣民眾在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利」，值得兩岸民眾共同紀念。

她並稱，台灣光復的歷史證明，「台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對中國大陸對於抗戰的論述，陸委會今天透過書面回應中央社時表示，國台辦顯然在顧左右而言他。「對日抗戰是由中華民國所領導，中共完全沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實」。

另一方面，針對中國紀念抗戰勝利活動，將邀請國民黨抗日老兵前往觀禮。國防部長顧立雄今天上午說，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，無庸置疑，而「中國一貫用統戰伎倆分化台灣社會的團結，希望民眾及退役官兵有所警惕，不要受中國誘惑」。（編輯：邱國強）1140625