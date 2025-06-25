兩岸抗戰敘述不同 國台辦強調台灣光復是重要成果

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）今年是抗戰勝利80週年，中國大陸將大規模舉辦紀念活動。對於兩岸抗戰敘述不同，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天強調，台灣光復是抗戰勝利的重要成果。

國防部長顧立雄今天說，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，無庸置疑，並說老兵要警惕，不要受到分化。

在今天的國台辦例行記者會上，媒體詢問，對於對日抗戰，兩岸敘述不同如何看待？朱鳳蓮回應時強調台灣光復的歷史，強調台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是「包含台灣民眾在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利」，值得兩岸民眾共同紀念。

朱鳳蓮表示，所以大陸才會在10月25日前後召開紀念台灣光復80週年大會。「台灣光復的歷史無可辯駁的證明，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休憩與共的命運共同體」。

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她接著批評，民進黨政府不斷進行謀「獨」挑釁，兜售「台獨分裂」謬論，罔顧歷史事實，粉飾、美化日本殖民統治，是「背叛民族的行徑」。

中國官方昨天宣布，9月3日上午，將在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表講話。今年閱兵式並將邀請「國民黨抗日老兵」到現場觀禮。（編輯：張淑伶）1140625