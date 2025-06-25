中國推首來族辦台胞證免證件費 陸委會：吸引力有限

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（中央社記者吳柏緯台北25日電）中國大陸國台辦今天表示，自今年7月1日到2027年12月31日止，首次申辦台胞證的台灣民眾免收1500元證件費。陸委會表示，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國家很多，這項政策的吸引力恐怕非常有限。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在國台辦例行記者會中，宣布「免收台灣首來族申辦台胞證證件費」，時間從今年7月1日至2027年12月31日止。

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對於這項政策，陸委會透過新聞稿回應稱，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國家很多，中國大陸提出免收1500元證件費的吸引力恐怕非常有限。

陸委會進一步強調，近年持續發生台灣民眾赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況。對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致台灣民眾赴陸可能觸法或遭入罪的人身安全風險大增，仍要提醒台灣民眾不要被中共的惠台措施影響，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。（編輯：謝怡璇）1140625