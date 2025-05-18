福州再推統戰措施 資金補助台灣藝人演出

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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）在陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人之際，中國大陸福建福州今天宣布打造「福馬同城生活圈」，當中提及「鼓勵」台灣藝人到福州開展小型營業性演出活動，並提供場地支持與資金補助。

據中國官媒央視新聞報導，在今天舉行的第27屆「海峽兩岸經貿交易會」開幕式上，福州發布「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第二批政策」，針對融入兩岸共同市場、提升生活便利化、增進福馬同城交流等3個方面推出10條措施，包含進出口貿易、開拓市場、同等待遇、人文交流等領域。

這10條措施中，包含一條「鼓勵台灣藝人到福州開展小型營業性演出活動，並提供場地支持和資金補助」的表 述。

福建一直是中共對台推出措施的前線，福州宣布鼓勵台灣藝人開展小型營業性演出活動，正值陸委會表態要查處唱和中共的台灣藝人。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正日前接受媒體專訪時表示，部分在陸發展的台灣藝人在特定時間點轉發中共圖文，這樣的行為恐涉及中共黨政軍合作行為，可能違反兩岸條例第33之1條，必須依法查處。

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另外，這10條措施中還包含提供台灣民眾「同等待遇措施」。在福州的台灣民眾持台灣居民來往大陸通行證（台胞證），可參與商務領域消費品「以舊換新」活動。

在推進兩岸共同市場方面，措施包含對福州馬祖產業合作園區加工再出口東南亞的產品，給予區域全面經濟夥伴協定（RCEP）原產地證書發證政策。（編輯：邱國強）1140518