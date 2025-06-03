加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
特派現場》韓國大選李在明出口民調大勝金文洙 選情中心爆歡呼
首頁 / 兩岸

陸委會：一般民眾持居住證、台胞證 不影響台灣身分

2025/6/3 21:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北3日電）近期有媒體報導稱，軍公教人員持「中國5卡」恐遭註銷台灣身分。陸委會今天澄清，一般民眾持用居住證、台胞證等，因非在中國大陸設戶籍，並不會影響台灣身分；但持有中國大陸身分證則會喪失台灣人民身分。

根據陸委會說明，中國5卡包含「中國大陸身分證」、「台灣居民居住證」、「同城通」、「台胞證」以及「各式銀行卡與交通卡」。

陸委會3日晚間發布書面資料表示，一般民眾若申領持用居住證、同城通、台胞證，以及各種銀行卡或交通卡，由於非屬在中國大陸設有戶籍的情形，並不會影響台灣人民身分，但也提醒民眾，申請陸方證件所提交資料，可能造成隱私外洩，造成權益受到不可預測的侵害。

google news透過 Google News追蹤中央社

陸委會進一步說明，按兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用其護照，違反者將喪失台灣人民身分，並由主管機關註銷其在台戶籍。因此若是持有中國大陸身分證、定居證及護照，均違反上述條文，會喪失台灣人民身分。

陸委會指出，如果是現職軍公教人員，依照行政院近期函文見解，因這一類人員依法負有效忠國家的義務，且政府不允許其配合中共對台統戰作為，因此禁止申請持用陸方居住證。（編輯：楊昇儒）1140603

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：