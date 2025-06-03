陸委會：一般民眾持居住證、台胞證 不影響台灣身分

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）近期有媒體報導稱，軍公教人員持「中國5卡」恐遭註銷台灣身分。陸委會今天澄清，一般民眾持用居住證、台胞證等，因非在中國大陸設戶籍，並不會影響台灣身分；但持有中國大陸身分證則會喪失台灣人民身分。

根據陸委會說明，中國5卡包含「中國大陸身分證」、「台灣居民居住證」、「同城通」、「台胞證」以及「各式銀行卡與交通卡」。

陸委會3日晚間發布書面資料表示，一般民眾若申領持用居住證、同城通、台胞證，以及各種銀行卡或交通卡，由於非屬在中國大陸設有戶籍的情形，並不會影響台灣人民身分，但也提醒民眾，申請陸方證件所提交資料，可能造成隱私外洩，造成權益受到不可預測的侵害。

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陸委會進一步說明，按兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用其護照，違反者將喪失台灣人民身分，並由主管機關註銷其在台戶籍。因此若是持有中國大陸身分證、定居證及護照，均違反上述條文，會喪失台灣人民身分。

陸委會指出，如果是現職軍公教人員，依照行政院近期函文見解，因這一類人員依法負有效忠國家的義務，且政府不允許其配合中共對台統戰作為，因此禁止申請持用陸方居住證。（編輯：楊昇儒）1140603