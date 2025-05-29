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民進黨：部分藝人與中共話語唱和 系統性認知配合

2025/5/29 11:54
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（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨中國部今天表示，部分台灣藝人與中共話語步調一致，已不只是立場選擇，更是系統性的認知配合，逐步建構出一條貫穿軍事、宣傳、娛樂的統戰鏈。此時此刻，政府啟動調查行動，不是限制言論自由，而是守護自由不被極權語言劫持的必要防線。

民進黨中國部今天在臉書發文表示，話語唱和、滲透無聲，部分台灣藝人與中共話語步調一致，已不只是立場選擇，更是系統性的認知配合。近年來，不只在政論節目與政治立場中看到話語戰的痕跡，也逐漸在文化與娛樂領域，發現極權敘事的滲透管道。

中國部列舉，從國慶祝賀、軍事演習，到政治會議，特定台灣藝人頻繁轉發中國官媒貼文、強化統一論述，形成對國內輿論的情感衝擊與主權侵蝕。這些發言不再是偶然或私人選擇，而是與中共官方節奏相配合的話語操作。

中國部表示，2025年3月，中共「兩會」期間，中國外交部長王毅再度重申「台灣從來不是一個國家」，並稱台灣唯一稱謂是「中國台灣省」。「央視新聞」隨即製作「中國台灣必歸」圖卡，再次引發藝人轉發潮，歐陽娜娜與張韶涵再次「榜上有名」，文淇也加入，甚至將自介欄位標示為「中國台灣藝人」，等於自我認同與話語立場全面傾斜。

正因此，陸委會於2025年5月正式啟動調查，已初步鎖定20餘位藝人，並與文化部展開聯合調查，針對「是否配合特定時點、轉發特定內容、擴大傳播影響民心士氣」等面向，依據「兩岸人民關係條例」第33-1條進行裁量。

民進黨中國部表示，調查標準將圍繞兩項紅線，分別是明確否定台灣主權、公開支持武統言論；踐踏民主憲政秩序，唱和中共政宣或參與統戰活動。

中國部指出，對於曾公開參加中共政協場合、以貶抑語言描繪台灣、轉發高敏感度圖卡者，將由文化部優先處理。政府不再僅倚賴輿論壓力自我節制，而是透過制度手段守住國家尊嚴。這不只是文化界的現象，更是中共認知戰向娛樂圈滲透的具體表現。

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民進黨中國部表示，這場話語滲透工程從軍事恫嚇到文化配合，從微博圖卡到身分認同，已逐步建構出一條貫穿軍事、宣傳、娛樂的統戰鏈。此時此刻，政府啟動調查行動，不是限制言論自由，而是守護自由不被極權語言劫持的必要防線。

民進黨中國部呼籲全體社會，擦亮眼睛、堅守判準，在這場無聲卻深刻的資訊戰中，看清誰在與極權同調，又是誰始終堅守民主、站在台灣這一邊。（編輯：翟思嘉）1140529

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