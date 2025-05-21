總統就職週年2中國男偷渡金門 法院裁定羈押
2025/5/21 09:58（5/21 10:05 更新）
（中央社記者吳玟嶸金門21日電）昨天適逢總統賴清德就職週年，海巡署金馬澎分署逮捕2名企圖偷渡金門中國男子，海巡指出，不排除中共利用偷渡案件進行認知作戰；金門地檢今天表示，向金門地院聲請羈押2人獲准。
昨天是賴總統就職週年，海巡署金馬澎分署於昨天凌晨偵獲金門烈嶼二膽島海域，有2名中國男子企圖偷渡上島，海巡調度巡邏能量將其逮捕；海巡也表示，適逢賴總統就職週年，不排除中共利用偷渡案件進行認知作戰。
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金門地方檢察署今天透過新聞稿表示，昨天林男、郭男2人乘坐小型舢舨，再以施放保麗龍浮板方式偷渡入境，經金門海巡隊當場逮捕進行調查，經檢察官訊問後，認2人違反兩岸條例中大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區規定，而涉犯入出國及移民法第74條第1項之未經許可入國，以及違反要塞堡壘地帶法等罪嫌重大，並有逃亡之虞，認有羈押必要，向金門地方法院聲請羈押獲准。
金門地檢表示，將持續指揮海巡署第12巡防區所屬機關等司法警察深入追查，釐清被告林男、郭男2人逕自駕船偷渡至金門地區動機、原因及目的，以確保國家安全。（編輯：陳仁華）1140521
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