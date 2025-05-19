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海巡證實「山東凱哥」大園岸際拍片 是否偷渡待查

2025/5/19 11:04（5/19 11:36 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北19日電）自稱「山東凱哥」的中國男子發布影片聲稱登陸桃園大園海岸。海巡署今天表示，岸際拍攝畫面確定是在大園風力發電機岸際，但是否為自駕偷渡或由在地協力擺拍，深入追查中。

繼16日一對中國籍父子搭橡皮艇自桃園沙灘上岸被逮後，昨天又有「山東凱哥」在網路社群平台X上公開2段影片，聲稱自駕動力橡皮艇從中國大陸福建長樂機場附近沙灘出發，歷經9小時，抵達桃園沙灘，且在風力發電機附近的沙灘插上五星旗自拍。

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對此，海洋委員會海巡署今天上午召開記者會說明，副署長兼發言人謝慶欽表示，相關畫面連夜送鑑定分析，岸際拍攝畫面確定未經偽造和變造，地點是在桃園市大園區風力發電機一帶。

謝慶欽說，但是否確實如「山東凱哥」所說自駕橡皮艇偷渡來台，又或者是在台灣就近，或由在地協力人員擺拍，海巡署正調閱路口監視器釐清，並協調移民署和國防部深入追查，第一時間也報請檢察官指揮偵辦。（編輯：蕭博文）1140519

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自稱「山東凱哥」的中國男子發布影片聲稱登陸桃園大園海岸。海洋委員會海巡署19日上午舉行記者會說明，副署長兼發言人謝慶欽（圖）表示，岸際拍攝畫面確定是在大園風力發電機岸際，但是否為自駕偷渡或由在地協力擺拍，深入追查中。中央社記者黃麗芸攝 114年5月19日
自稱「山東凱哥」的中國男子發布影片聲稱登陸桃園大園海岸。海洋委員會海巡署19日上午舉行記者會說明，副署長兼發言人謝慶欽（圖）表示，岸際拍攝畫面確定是在大園風力發電機岸際，但是否為自駕偷渡或由在地協力擺拍，深入追查中。中央社記者黃麗芸攝 114年5月19日
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