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中共軍演中國男偷渡金門 法院裁定羈押

2025/4/1 19:51（4/1 20:09 更新）
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海巡署1日清晨查獲1名中國籍男子企圖從金門海域偷渡入境，將相關人船押返調查。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
海巡署1日清晨查獲1名中國籍男子企圖從金門海域偷渡入境，將相關人船押返調查。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
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（中央社記者吳玟嶸金門縣1日電）共軍今天宣布展開對台軍演前，1名中國籍鄭姓男子企圖從金門海域偷渡入境遭岸巡查獲，金門地檢下午向法院聲請羈押，金門地院晚間裁定羈押。

中共東部戰區今天上午7時30分宣布在台灣周邊海空域實施「聯合演訓」，海巡署金馬澎分署在上午6時49分執行清晨巡邏時，在金門寒舍花前海域發現1艘可疑橡皮艇，並於岸際查獲中國籍鄭男企圖偷渡入境，隨後上午8時許中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域。

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海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，此次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前遭查獲，4艘中國海警船隨後進入馬祖西引及烏坵水域，本次不排除其與軍演具有關聯性，甚至可能為軍演一環。

金門地方檢察署今天下午認鄭男涉嫌入出國及移民法第74條第1項未經許可入國罪嫌重大，並有逃亡之虞，認有羈押必要，向金門地方法院聲請羈押；金門地方法院晚間已裁定羈押。（編輯：郭諭儒）1140401

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