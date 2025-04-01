中國男偷渡金門 國防部：是否與軍演有關待觀察

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（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北1日電）共軍今天展開對台軍演，金門海域再有中國男子企圖偷渡入境。國防部今天表示，國軍對中共演習型態改變都有所因應，偷渡是否為模式之一仍待觀察，但對中共灰色地帶襲擾，國軍將依照比重核對因應。

第九（金門）岸巡隊清晨在金門寒舍花前海域，查獲1名中國籍男子企圖以橡皮艇的小目標方式偷渡入境，上午8時許又發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域。

國防部下午舉行臨時記者會，媒體詢問，中國海警船在中共軍演期間進入馬祖水域，國防部如何應對。

國防部發言人孫立方表示，國防部跟海巡單位都是國安團隊的一分子，尤其在應對中共灰色地帶襲擾行動，有很緊密合作和經驗。而中共海警船是由海巡單位做第一線應對，國軍則是支援，具體細節交由海巡署對外說明。

情報及參謀次長室次長謝日升則說，針對中國海警船在外海活動，國防部持續運用情監偵手段進行掌握。

媒體詢問，中共多次多軍種聯合演習，金門都有中國籍男子偷渡入境，國防部是否規劃提高與海巡聯合演習頻率。

對此，孫立方會後受訪表示，中共在練兵，國軍在應對過程中也在練兵，針對中共每一次演習形態變化，國軍也有相對應的作為，至於偷渡型態是否為演習模式之一，這還需要觀察與分析。

孫立方強調，就整體中共灰色地帶侵擾而言，包括偷渡、假訊息，或宣稱海警要在特定海域執法登艦等手段，這都會依據不同比重有其指標，並依照不同指標去做核對與因應。

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至於本次中共軍演有無其他認知作戰和網路攻擊情形，作計室聯合作戰計畫處處長董冀星表示，目前網路攻擊還在持續中，結束後將再行說明。

孫立方會後則說，目前尚未觀察到異於常態的網路攻擊，針對中共網路攻擊動作，政府也有應對處理。（編輯：林興盟）1140401