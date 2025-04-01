共軍聯合演訓 學者：挾帶海警巡查對台法律戰

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（中央社記者李雅雯台北1日電）共軍東部戰區今天宣布在台灣周邊展開聯合演訓。學者剖析，這是對於賴政府發布國安17項策略後系列作為表態，同時透過海警艦艇編隊往中線以東推進，創造具備管轄權景象。

共軍東部戰區1日上午宣布在台灣周邊展開聯合演訓，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，其指稱「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制」。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，共軍在台灣周邊展開聯合演訓有3用意，分別為對於賴政府近期作為表態、挾帶海警艦艇編隊往中線以東推進創造具備管轄權例證；不排除其刻意升高台海緊張情勢，創造與美國政府交易籌碼。

揭仲表示，賴政府於3月13日拋出應對統戰滲透國安17項策略，中國大陸國台辦或東部戰區今天的發言或影像都是點名賴政府；中國大陸國台辦更在3月26日連續發出9篇新聞稿批評賴政府，顯示此時已在醞釀規模較大軍事表態。

中國大陸海警局東海分局1日上午表示，多支海警艦艇編隊在台灣周邊海域組織執法巡查，展開臨檢拿捕、攔截扣押等演練，「這是按一個中國原則（一中原則）依法管控台島的實際行動」。

揭仲認為，倘若確有海警局指稱狀況，顯示中共試圖透過海警具體行動，創造在中線以東行使管轄權例證，支持北京對於台灣海峽法律戰的訴求。

海巡署1日上午發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，海巡隊派遣巡防艇應對。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）

揭仲提到，中國大陸國台辦1日新聞稿對外不提美國，集中批評賴政府，推估北京不排除擬藉由「川習會」規劃期間，藉故升高台海緊張情勢，創造與川普政府交易的籌碼或機會。

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大陸委員會（陸委會）1日透過新聞稿表示，對於共軍在台灣周邊海空域聯合演訓表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。

陸委會批評，中共窮兵黷武的軍事挑釁行徑升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定、威脅全球安全，中共是不折不扣的「麻煩製造者」，與其宣稱的「世界和平建設者」背道而馳，更讓國際社會認清其所謂的全球安全、文明倡議是謊言。（編輯：周慧盈）1140401