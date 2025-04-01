加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員受中國官媒採訪
首頁 / 社會
中共軍演
新聞專題
中共軍演2/300
首頁 / 社會

中共軍演中國男偷渡金門遭逮 檢方認罪嫌重大聲押

2025/4/1 17:39（4/1 18:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海巡署金馬澎分署1日清晨查獲1名中國籍男性企圖偷渡入境，已將相關人船押返調查。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月1日
海巡署金馬澎分署1日清晨查獲1名中國籍男性企圖偷渡入境，已將相關人船押返調查。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門1日電）中國籍鄭姓男子今天企圖偷渡入境金門，清晨遭岸巡查獲；金門地檢署表示，經檢察官訊問後認其罪嫌重大，且有逃亡之虞，有羈押必要，已向金門地方法院聲請羈押。

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊展開聯合演訓，海巡署金馬澎分署清晨也查獲1名中國籍鄭姓男子企圖偷渡入境，且隨後4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，金馬澎分署表示，此次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前一刻隨即遭查獲，海警船隨後緊接壓境，本次不排除其與軍演具有關聯性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金門地方檢察署也發布新聞稿表示，鄭男乘坐充氣式橡皮艇利用划槳企圖偷渡入境，經岸巡人員當場逮捕進行調查，經檢察官訊問後，認其涉嫌入出國及移民法第74條第1項之未經許可入國罪嫌重大，並有逃亡之虞，認有羈押必要，已向金門地方法院聲請羈押。

金門地檢署表示，將持續指揮海巡署金馬澎分署第9岸巡隊等司法警察機關深入追查，釐清鄭男逕自駕船偷渡至金門動機、原因及目的，以確保國家安全。（編輯：李淑華）1140401

#中國
#中國籍
#金門地檢署
#偷渡
#海巡署
#海巡署金馬澎分署
#金門地方法院
#金馬澎分署
延伸閱讀
中共對台軍演 AIT：不負責任軍事壓迫破壞台海和平中國籍男子駕快艇闖淡水河 專家：恐測防務漏洞成新型態侵擾海巡署：中國海警一套人馬兩套招牌 聽命戰區指揮部共軍聯合演訓 學者：意在測試美國底線美媒：中國灰色地帶戰術試探底線擴大影響力 鎖定台海南海等區域中共對台軍演出動71機25船艦 國防部嚴密監控
中共軍演
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國搭配軍演4度偷渡金門 管碧玲：就是軍演一環
74
更多編輯台推薦新聞：