中共軍演中國男偷渡金門遭逮 檢方認罪嫌重大聲押

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（中央社記者吳玟嶸金門1日電）中國籍鄭姓男子今天企圖偷渡入境金門，清晨遭岸巡查獲；金門地檢署表示，經檢察官訊問後認其罪嫌重大，且有逃亡之虞，有羈押必要，已向金門地方法院聲請羈押。

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊展開聯合演訓，海巡署金馬澎分署清晨也查獲1名中國籍鄭姓男子企圖偷渡入境，且隨後4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，金馬澎分署表示，此次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前一刻隨即遭查獲，海警船隨後緊接壓境，本次不排除其與軍演具有關聯性。

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金門地方檢察署也發布新聞稿表示，鄭男乘坐充氣式橡皮艇利用划槳企圖偷渡入境，經岸巡人員當場逮捕進行調查，經檢察官訊問後，認其涉嫌入出國及移民法第74條第1項之未經許可入國罪嫌重大，並有逃亡之虞，認有羈押必要，已向金門地方法院聲請羈押。

金門地檢署表示，將持續指揮海巡署金馬澎分署第9岸巡隊等司法警察機關深入追查，釐清鄭男逕自駕船偷渡至金門動機、原因及目的，以確保國家安全。（編輯：李淑華）1140401