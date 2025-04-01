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中共對台軍演 AIT：不負責任軍事壓迫破壞台海和平

2025/4/1 13:37（4/1 15:13 更新）
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海軍田單艦3月31日監控中共海軍航空母艦山東艦，由田單艦上所拍攝到的山東艦照片。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月1日
海軍田單艦3月31日監控中共海軍航空母艦山東艦，由田單艦上所拍攝到的山東艦照片。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月1日
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（中央社記者楊堯茹台北1日電）針對共軍今天無預警展開對台軍演，美國在台協會表示，升高軍事脅迫的伎倆只會讓緊張加劇，破壞台海和平與穩定，中國沒有理由在台灣周圍進行不負責任的威脅與軍事壓迫行動，美國將持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力的行動。

中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，美國在台協會（AIT）發言人回覆中央社記者提問表示，正密切關注中國在台灣周圍的軍事活動。

AIT發言人強調，中國升高軍事脅迫的伎倆只會讓緊張加劇，並破壞台海和平與穩定，中國再次展示了非負責任的一方，中國不認為造成區域安全和繁榮的風險有什麼問題。

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AIT發言人指出，中國沒有理由在台灣周圍進行不負責任的威脅與軍事壓迫行動，美國將持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力的行動。

針對共軍東部戰區今天宣布在台灣周邊展開聯合演訓，國防部長顧立雄表示，國軍隨時注意相關動態，已在上午9時成立應變中心，會充分掌握情況，他強調，解放軍最近有很多貪腐問題，應好好解決，而不是在區域製造破壞和平現狀的舉動。（編輯：林淑媛）1140401

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