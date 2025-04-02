共軍軍演 美國務院：北京毫不猶豫置區域安全於風險

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）中國解放軍今天發動環台軍演，並稱是對將「大陸界定為境外敵對勢力」、17項策略等的嚴厲懲戒。美國國務院對此表示，中國再次展示自己不是負責任的行為者，毫不猶豫地將區域安全與繁榮置於風險之中。

共軍於台北時間1日宣布「聯合演訓」。台灣國防部指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦則位於台灣東南方220浬。

美國國務院一名發言人上午回應中央社詢問信件時指出，美方正在密切關注中國在台灣附近的軍事活動。中國不斷升級的軍事恐嚇手段只會加劇緊張局勢，破壞兩岸和平穩定。

這名發言人說，中國沒有正當理由在台灣附近進行不負責任的威脅和軍事施壓行動。面對中國的軍事、經濟、資訊和外交壓力，美國將持續支持台灣。

聯邦參議院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）辦公室下午對中央社表示，中國在台灣周邊進行的魯莽軍事演習，不但增加誤判風險，還可能引發危機，使全球安全受到威脅。

夏亨說，台灣是美國在全球衛生、先進製造等領域中密切、可靠且不可或缺的夥伴。「當夥伴面臨脅迫時，美國無論何時何地都必須堅定予以支持」。

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解放軍東部戰區今天組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓之際，海巡署金馬澎分署查獲1名中國籍男性企圖偷渡入境，隨後4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域。

金馬澎分署表示，偷渡案件與海警船隨後壓境，不排除與軍演有關。（編輯：洪啓原）1140402