中國最新大規模軍演 歐盟主動發聲明反武力反脅迫

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（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）中國解放軍今天發動大規模環繞台灣本島周邊海域的軍事演習，歐盟對外事務部主動發布聲明表達關切，指出軍演升高台海緊張，重申歐盟對維護台海現狀有直接利益，強調反武力、反脅迫的立場。

歐洲聯盟對外事務部（EEAS）在中歐時間近傍晚發布聲明，首先直指「中國圍繞台灣的大規模軍事演習，正在升高海峽兩岸的緊張關係」。

聲明表示，台海和平穩定對區域和全球安全及繁榮具有戰略重要性。維護台海現狀是歐盟的直接利益，歐盟反對任何透過武力或脅迫改變現狀的單方面行為。

歐盟並再次呼籲各方保持克制，避免採取任何可能進一步加劇緊張局勢的行動，而應透過兩岸對話解決。

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共軍是在台北時間1日上午7時半宣布「聯合演訓」。

國防部下午指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦位於台灣東南方220浬，國軍嚴密監控。（編輯：楊昭彥）1140401