中共對台軍演 白宮：反對片面以武力或脅迫改變現狀

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓1日專電）中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。白宮回應表示，美國總統川普強調維護台海和平的重要，並重申華府反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的意圖。

台灣國防部指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦位於台灣東南方220浬，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控、應處。

針對中共在台灣周邊軍演，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天中午在白宮記者會回應媒體提問表示，白宮國家安全會議（National Security Council）早上向她說明，川普（Donald Trump）強調維護台灣海峽和平的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

李威特說，川普也重申美國反對任何片面以武力或脅迫行為改變現狀的意圖。

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共軍今天宣布對台灣進行軍演，中國國台辦以發言人朱鳳蓮名義表示，軍演是對將大陸界定為「境外敵對勢力」、17項策略等的嚴厲懲戒。

台灣國防部表示，研析共軍威脅與後續可能行動後，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常備部隊戰備兵力實施應處。（編輯：洪啓原）1140402