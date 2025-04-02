美國務院再發聲：中國對台侵略性軍事行動加劇緊張
2025/4/2 08:38（4/2 09:04 更新）
（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）美國國務院繼今天上午回應共軍對台軍演後，晚間主動發出聲明表示，中國對台灣的侵略性軍事行動和言論只會再次加劇緊張局勢，使該區域的安全及世界繁榮面臨風險。
共軍於台北時間1日宣布「聯合演訓」。台灣國防部指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦則位於台灣東南方220浬。
美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）晚間發布聲明表示，面對中國的恐嚇策略和破壞穩定的行為，美國持續對台灣等盟友和夥伴做出持久承諾。
她說，美國支持台海的和平與穩定，並反對以武力或脅迫手段片面改變現狀。
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美國國務院一名發言人上午回應中央社詢問信件時指出，美方正在密切關注中國在台灣附近的軍事活動。中國不斷升級的軍事恐嚇手段只會加劇緊張局勢，破壞兩岸和平穩定。
這名發言人說，中國沒有正當理由在台灣附近進行不負責任的威脅和軍事施壓行動。面對中國的軍事、經濟、資訊和外交壓力，美國將持續支持台灣。（編輯：陳慧萍）1140402
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