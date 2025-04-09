美國務院：對台安全援助正面抗衡中共灰色地帶侵擾

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）國安局指出，共軍不斷變換侵擾方式，耗損台灣應處的資源。美國國務院今天對此表示，美國清楚中國相關手法，對台灣的安全援助正面抗衡中國破壞現狀的作為，包括持續破壞區域穩定的灰色地帶策略。

根據國安局交付立法院的報告，共軍擴增台海威懾力度，且不斷變換灰色地帶侵擾手法，權宜輪更疑似勾損台灣通訊海纜，加上近期密集施放探空氣球，迫使台灣派遣跟監兵力。

台灣戰略學者沈明室去年於一份報告中指出，灰色地帶行動的定義是指一個國家為了達成目的，但又不想擴大成為戰爭，對敵方所採取的各種脅迫、騷擾及混亂的行動。

至於台美是否能合作因應上述行動，美國國務院一名發言人下午對中央社表示，正如台灣關係法所述，美國已經並將持續向台灣提供國防物資和服務，以支持台灣維持與威脅相稱的自衛能力。

這名發言人透過電子郵件指出，美國持續向台灣提供安全援助是為了遏止戰爭，也為和平解決兩岸分歧創造空間及信心。

發言人說，維持可靠的嚇阻力是維護台海和平穩定的關鍵，美國對台灣的安全援助正面抗衡中國破壞現狀的作為。美國將持續努力遏阻衝突，同時協助台灣因應中國破壞穩定的軍事、經濟和外交壓力行動。

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根據國安局的報告，中共侵擾手法包括擴大運用無人機在台灣本島周邊偵巡演訓，海警船、海巡船、海調船、漁船、權宜輪等頻繁在台灣本、外島周邊水域活動，其中海警船今年截至3月21日為止，侵入金門水域編隊巡航已11次（去年52次）。

報告指出，中共近期也密集施放探空氣球，今年截至3月19日為76顆，單日最多11顆（去年共施放147顆），耗損台灣應處資源及影響聯外通訊韌性。（編輯：陳慧萍）1140409