國安局揭中共變換灰帶侵擾手法 迫台灣耗損資源

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（中央社記者吳書緯台北8日電）針對中共對台國安威脅，國安局指出，共軍擴增台海威懾力度，且不斷變換灰帶侵擾手法，權宜輪更疑似勾損台灣通訊海纜，加上近期密集施放探空氣球，迫使台灣相應派遣跟監兵力，耗損應處資源及影響聯外通訊韌性。

立法院外交及國防委員會9日將邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。國安局已將書面報告送交立委國會辦公室。

國安局指出，共軍去年對台實施「聯合利劍-2024A、B」等軍演，執行40次「聯合戰備警巡」，藉擴增夜間訓練頻次、納入掃雷艦及登陸艦等輔戰艦船，謀提升晝夜間制空、制海作戰及多方向登陸能力，另外共機全年侵入台灣防空識別區3070架次，較2023年1703架次增加近8成，加劇對台灣的威脅。

針對今年情況，國安局表示，中共海軍安徽艦兩棲攻擊艦編隊2月在台灣西南海域無預警開設「射擊訓練」操演區，違反提前公告的國際慣例，威脅台灣航道安全；3月17日首次單日2度實施「聯合戰備警巡」；4月1、2日更先後展開「聯合演訓」、「海峽雷霆-2025A」等對台軍演，擴大「文攻武嚇」效應。

至於灰色地帶侵擾，國安局指出，中共不斷變換灰帶侵擾手法，包括擴大運用無人機在台灣本島周邊偵巡演訓，海警船、海巡船、海調船、漁船、權宜輪等頻在台灣本、外島周邊水域活動，其中海警船今年截至3月21日為止，侵入金門水域編隊巡航已11次（去年52次）、權宜輪在台灣北部及西南海域滯留，期間更疑似勾損台灣通訊海纜。

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國安局進一步指出，加上中共近期密集施放探空氣球，今年截至3月19日為76顆，單日最多11顆（去年共施放147顆），迫使台灣相應派遣跟監兵力，耗損應處資源及影響聯外通訊韌性。

國安局表示，美國總統川普上任後，對俄烏、以哈戰事立場及印太政策走向，牽動全球地緣政治發展。另在各領域加劇遏「中」態勢，為台灣國際情報工作帶來挑戰及合作契機。國安局將在既有穩固基礎上，擴展與國際友盟溝通與情報合作，以及提升戰略研析能量，以利先期掌握戰略預警、強化共同制「中」聯防能量。（編輯：萬淑彰）1140408