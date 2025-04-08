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國安局：2020年至今共諜案起訴 現退役軍人占6成

2025/4/8 10:06（4/8 10:19 更新）
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國安局統計2020年至今共諜案起訴達159人，其中現役與退役軍人合計95人，占比60%。圖為義務役男在靶場背著紅隼火箭彈。（中央社檔案照片）
國安局統計2020年至今共諜案起訴達159人，其中現役與退役軍人合計95人，占比60%。圖為義務役男在靶場背著紅隼火箭彈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北8日電）國安局指出，統計2020年至今共諜案起訴人數合計159人，其中現役及退役軍人合計95人，占比60%，95人當中軍官為46人、士官27人、士兵22人，鎖定人員已不侷限於高階軍官，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

立法院外交及國防委員會明天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。國安局已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

國安局示警，中共對台灣的滲透手法愈趨多元，中共加大對台統戰分化，一方面利誘台灣廠商，塑造「惠台」假象；另方面不斷施壓、要脅在「中」及海外台企政治表態，或利用行政手段施壓台企留「中」。近更脅迫台灣在「中」藝人轉發認同支持「中國台灣省」貼文，企圖分化台灣人團結，以及加強招攬「首來族」及誘吸網紅，謀改變青年政治認同。

國安局統計，2020年至今共諜案起訴人數計159人，其中現役及退役軍人計95人，占比60%，其滲透手法主要透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對台灣軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織。

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國安局說明，同時中共運用台灣人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助共軍行動，且利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道接觸具財務缺口基層官兵，鎖定人員已不侷限於高階軍官，2020年至今因共諜案遭起訴的95名現、退役軍人，其中軍官46人、士官27人、士兵22人，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

國安局表示，中共持續對台「文攻武嚇」，同時加大對台灣社會各界統戰滲透與情工活動。國安局將統合國安情報團隊，蒐研中共謀台舉措與重要內密情訊、防處潛在安全威脅，以及強化建構檢察、調查、情報、軍中保防等機構的協作機制，提升偵辦國安案件量能。（編輯：張均懋）1140408

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