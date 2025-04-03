總統府諮議、前民進黨工等3人疑涉共諜 北檢偵辦

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）鏡週刊報導，總統府諮議、前民主進步黨工等3人疑涉共諜案，遭台灣台北地方檢察署聲請羈押禁見獲准。北檢今天表示，全案仍在偵辦，不便回應。

鏡週刊報導，吳姓總統府諮議、邱姓前民進黨工及黃姓新北市議員特助疑涉案，北檢2月發動搜索，傳訊3人後，認犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲押獲准。

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北檢表示，有關媒體報導有國民涉嫌國家安全案件，業經收押等，由於全案仍在偵辦中，不便回應。

此外，前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理疑涉在海外收中國情治單位現金與虛擬貨幣，疑提供立法院機密資料，獲新台幣20萬元交保並電子監控，這部分為另案偵辦。（編輯：李明宗）1140403