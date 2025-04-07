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總統府諮議吳尚雨疑被中共吸收 民進黨嘉縣黨部開除黨籍

2025/4/7 15:08（4/7 15:28 更新）
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民進黨嘉義縣黨部7日發布聲明，指總統府總統辦公室聘用諮議吳尚雨疑遭中共情治單位吸收成為共諜，經黨部評議委員開會通過開除黨籍。（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月7日
民進黨嘉義縣黨部7日發布聲明，指總統府總統辦公室聘用諮議吳尚雨疑遭中共情治單位吸收成為共諜，經黨部評議委員開會通過開除黨籍。（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月7日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）民進黨嘉義縣黨部今天發布聲明，總統府總統辦公室聘用諮議吳尚雨，遭中共情治單位吸收成為共諜，潛伏總統賴清德身邊，出賣台灣，黨部評議委員開會通過開除吳尚雨黨籍。

民進黨嘉義縣黨部表示，吳尚雨所為影響民進黨聲譽甚鉅，且牽涉國安，縣黨部依規定，速送評議程序處理，今天一致決議予以最嚴厲之除名處分，後續也依程序報黨中央處分。

評議委員召集人謝汶勲指出，吳尚雨於2012年8月29日入黨，今年還有繳黨費，黨籍尚在。

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謝汶勲表示，吳尚雨行為已造成嚴重國安問題，評委會委員共9人，今天出席6人，一致通過決議開除吳尚雨黨籍。

鏡週刊報導，總統府諮議、前民進黨黨工等3人疑涉共諜案，遭台北地方檢察署聲請羈押禁見獲准；北檢日前表示，全案仍在偵辦，不便回應。（編輯：陳仁華）1140407

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