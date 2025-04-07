總統府諮議吳尚雨疑被中共吸收 民進黨嘉縣黨部開除黨籍

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）民進黨嘉義縣黨部今天發布聲明，總統府總統辦公室聘用諮議吳尚雨，遭中共情治單位吸收成為共諜，潛伏總統賴清德身邊，出賣台灣，黨部評議委員開會通過開除吳尚雨黨籍。

民進黨嘉義縣黨部表示，吳尚雨所為影響民進黨聲譽甚鉅，且牽涉國安，縣黨部依規定，速送評議程序處理，今天一致決議予以最嚴厲之除名處分，後續也依程序報黨中央處分。

評議委員召集人謝汶勲指出，吳尚雨於2012年8月29日入黨，今年還有繳黨費，黨籍尚在。

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謝汶勲表示，吳尚雨行為已造成嚴重國安問題，評委會委員共9人，今天出席6人，一致通過決議開除吳尚雨黨籍。

鏡週刊報導，總統府諮議、前民進黨黨工等3人疑涉共諜案，遭台北地方檢察署聲請羈押禁見獲准；北檢日前表示，全案仍在偵辦，不便回應。（編輯：陳仁華）1140407