加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士冰人帥勁永存影壇
首頁 / 政治
共諜案
新聞專題
共諜案2/129
首頁 / 政治

前助理捲共諜案 綠委驚訝盼司法單位依法嚴辦

2025/4/2 11:24（4/2 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委羅美玲（中）2日受訪，對於前助理涉洩密案表示，非常驚訝。中央社記者王揚宇攝 114年4月2日
民進黨立委羅美玲（中）2日受訪，對於前助理涉洩密案表示，非常驚訝。中央社記者王揚宇攝 114年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國數百萬元，洩漏立院機密。盛男過去曾擔任民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人助理，他們今天受訪時針此事都表達相當意外、驚訝，希望司法單位依法嚴辦。

此外，游錫堃幕僚、前立法院顧問王崇欽受訪表示，游錫堃對於本案沒有特別意見，一切交由檢調偵辦，期盼勿枉勿縱，而盛男工作期間有些異狀，因此在游錫堃辦公室工作約9個多月時間，便沒有續聘。

盛姓助理涉在海外收受中國情治單位現金與虛擬貨幣數百萬元，涉提供立法院機密資料，獲新台幣20萬元交保並電子監控。檢方查出，盛男案發前已刪除手機紀錄。

針對上述情形，郭昱晴今天在立法院受訪表示，聽到這個消息有點意外，盛男去年7月曾在她的辦公室工作大概不到2個月時間，盛男負責的工作為社群小編、剪影片、製作圖卡等，機密資料只有她個人看過，助理跟辦公室主任都不會接觸到。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅美玲則指出，她聽到這個消息非常驚訝，盛男在辦公室工作只有幾個月時間，沒有發現任何異狀，盛男完全沒有經手機敏資料，一切就讓檢調調查。

許智傑說，盛男在他辦公室大概待一年時間，負責的工作是幫忙寫法案，比較像打工性質。他今天聽到這個消息真的很意外，沒有想到中共滲透這麼嚴重，如果查證屬實，希望依法嚴辦、絕不寬貸，也希望民進黨中央清查，各界都要提高警覺，匪諜就在你身邊。（編輯：林淑媛）1140402

#立院
#共諜
#游錫堃
#民進黨
#立法院
#許智傑
#羅美玲
#郭昱晴
延伸閱讀
游錫堃前助理涉收中國數百萬元洩立院機密 檢指案發前刪對話紀錄盛姓前助理涉洩立院機密給中國 立委羅美玲：非常驚訝綠委前助理涉洩機密給中國 藍籲賴總統說清楚
游錫堃
深偽影片波及游錫堃 游：內容完全虛構已提告
郭昱晴
立委與民團催生兒童托育服務法 盼做兒童節禮物藍委駁斥沒砍教育部留學獎學金 郭昱晴：不要罵錯人
共諜案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
游錫堃前助理涉收中國數百萬元洩立院機密 檢指案發前刪對話紀錄
23
更多編輯台推薦新聞：