盛姓前助理涉洩立院機密給中國 立委羅美玲：非常驚訝
2025/4/2 10:07（4/2 10:29 更新）
（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨立委羅美玲的前盛姓助理之前在前立法院長游錫堃辦公室任職時，疑洩漏機密資料。羅美玲今天表示，她聽到消息非常驚訝，盛男在她辦公室工作期間沒有任何異狀，也沒有經手機敏資料。
前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理，疑收受中國情治單位款項，涉提供對方立法院機密資料。台北地檢署日前指揮調查局展開偵查行動，訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。盛男也曾擔任民進黨立委羅美玲助理。
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羅美玲今天在立法院受訪表示，這2天才知道這件事，聽到消息非常驚訝，盛男在她辦公室只有幾個月時間，她沒有發現任何異狀，「我們到現在還是狀況外」，一切就讓檢調調查。
盛男是否經手機敏資料，羅美玲說，盛男主要負責她的質詢相關資料，完全沒有經手機敏資料；盛男已在2月以生涯規劃為由離職。（編輯：謝佳珍）1140402
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