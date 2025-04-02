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中共軍演 美批北京自證不負責任 置區域安全繁榮於風險中
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前立委羅志明涉共諜案羈押142天 無罪確定獲71萬補償

2025/4/2 09:35（4/2 09:59 更新）
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前台聯立委羅志明涉共諜案。（中央社檔案照片）
前台聯立委羅志明涉共諜案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北2日電）前台聯立委羅志明被控遭中共解放軍吸收，涉嫌引介台灣退役軍官赴中接受招待，因罪證不足，獲判無罪確定。羅志明聲請刑事補償，日前高雄地方法院准予補償新台幣71萬元。

羅志明以遭羈押142天為由，提出刑事補償請求，主張此案爆發後，他被加諸「共諜」、「賣台」等字眼，嚴重影響名譽。此外，遭羈押後被民間公司取消職務，期間因無法收受聖經而中斷信仰，且因同房室友身心不穩，導致他無法入眠，身心受創嚴重，請求每日補償5000元。

高雄地院認為，當時的羈押裁定無違法不當，但羈押禁見是將人自家庭、社會、職業、生活中隔離拘禁於看守所，對心理造成嚴重打擊，並影響其名譽、信用等人格權，加上案件被媒體報導，其留於社會大眾的負面印象難以抹滅。

承辦法官認定，羅志明因罪嫌不足而獲判無罪確定前遭羈押142天，考量其遭羈押時65歲，及羈押期間所受痛苦、名譽減損、財產損失，每日應補償5000元，決定補償71萬元。若不服決定，可向司法院刑事補償法庭聲請覆審。

全案起於，羅志明被控在民國102年間因業務往來結識自稱「李鷹」的中共解放軍人員，並遭吸收，之後引介海軍退役少將夏復翔接受中共吸收，羅志明、夏復翔再受「李鷹」指示，引介退役軍官赴中接受落地招待。

103年至107年間，夏復翔被控受「李鷹」指示，引介退役軍官參與中國「黃埔軍校同學會」辦理的黃埔情高球賽，目的是宣傳和平統一、一國兩制及武統台灣等統戰思想引導，以達發展組織目的。

羅志明、夏復翔被控共計引介48名退役軍官赴中參與孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光、三二九黃花崗72烈士紀念活動、珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動、四川成都參訪團、珠海航空展等，共計出團13次，194人次。

一審高雄地方法院認定，中國「黃埔軍校同學會」為中國黨務機構委託的民間團體，夏復翔意圖危害國家安全，為此團體發展組織未遂，但無證據可認有退役軍官自甘被此團體所用，考量其坦承大部分客觀行為，判處得易科罰金刑5月。

另外，因無積極證據可認「李鷹」為中共解放軍，且部分受引介的退役軍官無相應出入境紀錄，因此夏復翔、羅志明受「李鷹」指示引介退役軍官赴中的部分，判決無罪。

檢方不服上訴，二審台灣高等法院高雄高分院則認為，黃埔情高球賽自98年起每年辦理，夏復翔受陸軍官校校友會指派負責聯繫事宜，難認其有物色、引介退役軍官的行為。

二審另指出，雖可預期中國藉賽事表達政治理念，但夏復翔評估退役軍官不可能盲目追隨而遭吸收，且當時兩岸交流頻繁，不能因數年後兩岸情勢變化，即認定屬發展組織。

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二審認定，夏復翔為「黃埔軍校同學會」發展組織未遂的部分，改判無罪；另夏復翔、羅志明受「李鷹」指示引介退役軍官赴中的部分，仍維持無罪判決。

案經檢方再度上訴，最高法院就羅志明與夏復翔受「李鷹」指示引介退役軍官赴中的部分，駁回上訴，羅志明無罪確定；至於夏復翔為「黃埔軍校同學會」發展組織未遂的部分，則撤銷判決，發回更審。（編輯：李錫璋）1140402

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